Лавров второй раз месяц за месяц отправится в Беларусь: когда и с какой целью

Лавров направляется в Минск для встречи с представителями МИД Беларуси.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров второй раз за последний месяц посетит Беларусь. Визит намечен на 19 января.
Об этом сообщила в четверг, 12 января, на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам Захаровой, Лавров направляется в Минск для встречи с представителями МИД Беларуси. Больше подробностей она не сообщила.
Следует отметить, что в последний раз российский дипломат был в Минске 19 декабря, тогда также с визитом находился глава Кремля Владимир Путин.
Напомним, что 19 декабря российский президент-диктатор Путин впервые с 2019 года приехал с визитом в Минск. Вместе с ним находились министр обороны России Сергей Шойгу, а также министр иностранных дел Сергей Лавров.
Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал визит Путина в Белорусь. Он подчеркнул, что Украина готова к сценарию непосредственного вмешательства Беларуси в войну.
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