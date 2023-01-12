Лавров второй раз месяц за месяц отправится в Беларусь: когда и с какой целью

Лавров направляется в Минск для встречи с представителями МИД Беларуси.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров второй раз за последний месяц посетит Беларусь. Визит намечен на 19 января.

Об этом сообщила в четверг, 12 января, на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, Лавров направляется в Минск для встречи с представителями МИД Беларуси. Больше подробностей она не сообщила.

Следует отметить, что в последний раз российский дипломат был в Минске 19 декабря, тогда также с визитом находился глава Кремля Владимир Путин.

Напомним, что 19 декабря российский президент-диктатор Путин впервые с 2019 года приехал с визитом в Минск. Вместе с ним находились министр обороны России Сергей Шойгу, а также министр иностранных дел Сергей Лавров.

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал визит Путина в Белорусь. Он подчеркнул, что Украина готова к сценарию непосредственного вмешательства Беларуси в войну.

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