Данилов объяснил, зачем Путин летал к Лукашенко

Во время визита в Минск российский диктатор Владимир Путин оказывал давление на Александра Лукашенко, чтобы тот разрешил направить белорусские войска на войну против Украины.

Такое мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире информационного телемарафона 19 декабря.

Данилов отметил, что ни Лукашенко, ни белорусский народ не имеют большого желания вступать в войну против Украины.

"Путин требует непосредственного вмешательства Беларуси в войну с нашей страной. Большого желания, насколько мы понимаем, насколько владеем информацией, ни у Лукашенко, ни у его граждан нет. Но россияне сейчас будут делать все возможное и невозможное, чтобы заставить Лукашенко участвовать в этом. Какое решение будет принято, мы увидим в ближайшее время", – подчеркнул он.

В то же время, секретарь СНБО заверил, что Украина готовится к любому развитию событий.

Напомним, 19 декабря, впервые с 2019 года, российский диктатор Путин приехал с визитом в Минск. Его самолет сопровождали истребители. Для конспирации в воздух были подняты еще три российских правительственных борта. Также в Минск приехали российские министр обороны Шойгу и иностранных дел Лавров. Еще при выходе из самолета на трапе с Путиным произошел конфуз – он не заметил последнюю ступеньку и перепрыгнул ее. В свою очередь, белорусский диктатор подарил президенту РФ букет цветов.

Данилов о встрече Путина и Лукашенко, наступление на Киев

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