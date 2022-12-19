Данілов пояснив, навіщо Путін літав до Лукашенка

Секретар РНБО запевнив, що Україна готується до будь-якого розвитку подій.
Під час візиту до Мінська російський диктатор Володимир Путін тиснув на Олександра Лукашенка, аби той дозволив направити білоруські війська на війну проти України.
Таку думку висловив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі інформаційного телемарафону 19 грудня.
Данілов зазначив, що ні Лукашенко, ні білоруський народ не мають великого бажання вступати у війну проти України.
"Путін вимагає безпосереднього втручання Білорусі у війну з нашою країною. Великого бажання, наскільки ми розуміємо, наскільки володіємо інформацією, ані в Лукашенка, ані в його громадян немає. Але росіяни зараз робитимуть усе можливе і неможливе, щоб змусити Лукашенка брати в цьому участь. Яке рішення буде ухвалено, ми побачимо найближчим часом", – наголосив він.
Водночас секретар РНБО запевнив, що Україна готується до будь-якого розвитку подій.
Нагадаємо, 19 грудня, вперше від 2019 року, російський диктатор Путін приїхав з візитом до Мінська. Його літак супроводжували винищувачі. Для конспірації в повітря були підняті ще три російські урядові борти. Також до Мінська приїхали російські міністр оборони Шойгу та закордонних справ Лавров. Ще під час виходу з літака на трапі з Путіним стався конфуз – він не помітив останню сходинку та перестрибнув її. Своєю чергою, білоруський диктатор подарував президенту РФ букет квітів.
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