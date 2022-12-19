До Мінська несподівано прилетіли Шойгу і Лавров (відео)

У Мінську заплановані переговори у широкому складі та у форматі віч-на-віч.

До Мінська з неанонсованим візитом прилетів очільник МЗС РФ Сергій Лавров та очільник Міноборони Сергій Шойгу. Володимир Путін, очевидно, ще в дорозі.

Російський Ту-214СР із реєстраційним номером RA-64528 приземлився у Національному аеропорту "Мінськ".

Нагадаємо, сьогодні, 19 грудня, до Мінська прилетить президент РФ Володимир Путін. Очікується, що він проведе особисту зустріч з самопроголошеним президент Білорусі Олександром Лукашенко.

Аналітики з Інституту вивчення війни вважають, що Путін може віддати наказ на проведення нових масштабних операцій, але Лукашенко навряд залучить до цього свою армію.

"Людська сила, яку РФ формує з мобілізованих резервістів і щорічного осіннього циклу призову, не буде достатньо підготовлена ​​для проведення швидких і ефективних механізованих маневрів. А проблема утримання наявних підрозділів, оснащених танками, артилерією та іншим необхідним обладнанням, не буде вирішена вчасно, щоб оснастити великі нові сили для наступальних операцій цієї зими", - підкреслюють в Інституті вивчення війни.

Путін запланував візит до Лукашенка: про що говоритимуть

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