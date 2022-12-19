В Минск неожиданно прилетели Шойгу и Лавров (видео)

В Минске запланированы переговоры в широком составе и в формате с глазу на глаз.

В Минск с неанонсированным визитом прилетели глава МИД РФ Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу. Владимир Путин, по-видимому, еще в пути.

Российский Ту-214СР с регистрационным номером RA-64528 приземлился в Национальном аэропорту Минск.

Напомним, сегодня, 19 декабря, в Минск прилетит президент РФ Владимир Путин. Ожидается, что он проведет личную встречу с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Аналитики из Института изучения войны считают, что Путин может отдать приказ на проведение новых масштабных операций, но Лукашенко вряд ли привлечет свою армию.

"Человеческая сила, которую РФ формирует из мобилизованных резервистов и ежегодного осеннего цикла призыва, не будет достаточно подготовлена ​​для проведения быстрых и эффективных механизированных маневров. А проблема содержания имеющихся подразделений, оснащенных танками, артиллерией и другим необходимым оборудованием, не будет решена вовремя, чтобы оснастить большие новые силы для наступательных операций нынешней зимой", — подчеркивают в Институте изучения войны.

Путин запланировал визит в Лукашенко: о чем будут говорить

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