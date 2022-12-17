Аналитики ISW объяснили, зачем Путин летит в гости к Лукашенко

Лукашенко уже начал информационную кампанию, чтобы отказать Путину в его требованиях

Российский диктатор Владимир Путин может лететь в Минск на встречу с Александром Лукашенко для того, чтобы еще раз оказать давление на самопровозглашенного президента Беларуси и усилить информационную кампанию по поводу возможного нового наступления российских войск с территории Беларуси.

Такое мнение высказали аналитики американского Института изучения войны ( ISW ).

Эксперты пишут, что российские войска продолжают наносить ракетные удары по Украине, в надежде разрушить ее гражданскую инфраструктуру, но это никоим образом не отражается на способности России проводить наступательные операции.

Аналитики считают, что Путин, скорее всего, во время своей поездки в Минск хочет нажать на Лукашенко, чтобы получить уступки по интеграции стран.

В свою очередь, Лукашенко уже начал создавать информационные предпосылки, чтобы отказать Путину в его требованиях, как он это делает уже не одно десятилетие.

Также, по мнению эксперта института, визит Путина должен усилить информационную кампанию по опасному развитию событий в войне, а именно новому наступлению российских войск с территории Беларуси зимой 2023 года.

В ISW считают, что новое наступление россиян с территории Беларуси возможно, но маловероятно.

"Встреча Путину нужна, чтобы усилить российскую информационную операцию, направленную на то, чтобы убедить украинцев и жителей Запада в том, что Россия может напасть на Украину с территории Беларуси", – заявили в ISW.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что во время визита в Беларусь Путин будет ломать Лукашенко на открытие второго фронта против Украины или хотя бы на "разрешение" российской армии снова атаковать Украину с белорусской территории.

Кроме того, мы ранее информировали, что на встрече в Минске Путина и Лукашенко будут присутствовать министры обороны стран Шойгу и Хренин.

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