Путин едет к Лукашенко: стали известны подробности визита

Владимир Путин в понедельник, 19 декабря, посетит Беларусь для переговоров с Александром Лукашенко.

Президент Владимир Путин прилетит в Минск 19 декабря для встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Переговоры состоятся на самом высоком уровне во Дворце Независимости.

Об этом сообщает Пул первого.

Известно, что лидеры подробно обсудят ход реализации принятых ранее союзных программ. В первую очередь речь пойдет о вопросах торгово-экономического взаимодействия, совместных кооперационных проектах с акцентом на замещение импортных товаров.

Кроме того, важнейшей темой переговоров станет сотрудничество в энергетической сфере.

"Путин и Лукашенко также уделят внимание вопросам безопасности, обменяются мнениями по ситуации в регионе и мире, обсудят общие меры реагирования на возникающие вызовы", — говорится в сообщении.

В последний раз Путин посещал Беларусь летом 2019 года.

Напомним:

Поддержка российского вторжения в Украину режимом Лукашенко оказала Беларусь соучастником войны. Александр Лукашенко разрешил Путину использовать территорию Беларуси для начального этапа российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. Также с территории РБ войска РФ регулярно запускают ракеты и дроны по городам Украины.

запускают ракеты и дроны по городам Украины. Александр Лукашенко инициировал внезапную проверку боевой готовности вооруженных сил страны. Также появилась информация, что Россия перебрасывает на северную границу Украины военную технику и отправила в Беларусь истребители.

страны. Также появилась информация, что Россия перебрасывает на северную границу Украины военную технику и отправила в Беларусь истребители. представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что Украина готовится к любому возможному развитию событий на северных рубежах и продолжает укреплять границу с Беларусью.

и продолжает укреплять границу с Беларусью. специалисты американского Института изучения войны (ISW) считают крайне маловероятным вторжение Беларуси в Украину в ближайшем будущем. В ISW объясняют, что россияне специально продвигают тезис о вероятности наступления Белоруссии.

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