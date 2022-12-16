Путин едет к Лукашенко: стали известны подробности визита

Владимир Путин в понедельник, 19 декабря, посетит Беларусь для переговоров с Александром Лукашенко.
Президент Владимир Путин прилетит в Минск 19 декабря для встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Переговоры состоятся на самом высоком уровне во Дворце Независимости.
Об этом сообщает Пул первого.
Известно, что лидеры подробно обсудят ход реализации принятых ранее союзных программ. В первую очередь речь пойдет о вопросах торгово-экономического взаимодействия, совместных кооперационных проектах с акцентом на замещение импортных товаров.
Кроме того, важнейшей темой переговоров станет сотрудничество в энергетической сфере.
"Путин и Лукашенко также уделят внимание вопросам безопасности, обменяются мнениями по ситуации в регионе и мире, обсудят общие меры реагирования на возникающие вызовы", — говорится в сообщении.
В последний раз Путин посещал Беларусь летом 2019 года.
Напомним:
- Поддержка российского вторжения в Украину режимом Лукашенко оказала Беларусь соучастником войны. Александр Лукашенко разрешил Путину использовать территорию Беларуси для начального этапа российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. Также с территории РБ войска РФ регулярно запускают ракеты и дроны по городам Украины.
- Александр Лукашенко инициировал внезапную проверку боевой готовности вооруженных сил страны. Также появилась информация, что Россия перебрасывает на северную границу Украины военную технику и отправила в Беларусь истребители.
- представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что Украина готовится к любому возможному развитию событий на северных рубежах и продолжает укреплять границу с Беларусью.
- специалисты американского Института изучения войны (ISW) считают крайне маловероятным вторжение Беларуси в Украину в ближайшем будущем. В ISW объясняют, что россияне специально продвигают тезис о вероятности наступления Белоруссии.
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