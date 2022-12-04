"Батька" продолжает танцевать чечетку на пуантах: российский аналитик рассказал, почему Лукашенко разозлил Путина

Более того, такая тенденция наблюдается в Беларуси уже давно.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко "разъяривает" главу Кремля Владимира Путина.

Об этом рассказал российский писатель, философ, аналитик Михаил Веллер, живущий в Эстонии, в интервью изданию "ГОРДОН".

Во время беседы о смерти главы МИД Беларуси Владимира Макея, Веллер заявил, что Макей был близок к Лукашенко и полезен диктатору.

"Если Макей был человеком очень полезным для Лукашенко, для нынешнего белорусского правительства, и, кроме того, начал пускать пробные пули в сторону Запада" – из чего легко сделать соответствующие выводы: "батька" маневрирует, "батька" продолжает танцевать чечетку на пуантах, а это значит, что Россия очень хочет и вовсю пытается втянуть в эту войну Беларусь на своей стороне", – сказал аналитик.

По словам Веллера, Беларусь тоже очень сильно зависит от России.

"Тут мешающий Макей неудобная фигура. И тут мне кажется: Лукашенко давно разъяривает Путина. Они прошли разную жизненную школу, и Путин никак не может его схватить. У них мозги разной степени хитрости. Лукашенко в КГБ не работал, ему приходилось маневрировать. А КГБ – это привычка к простым, силовым действиям, абсолютно понятным. Хорошо бы его заменить", – добавил Веллер.

По мнению аналитика, Макей мог быть лицом, мешающим, если бы Путин решил заменить Лукашенко – "вдруг бы он сам претендовал, вдруг бы за ним какая-то группа стояла".

"Если его заменить на своего кандидата, то этот кандидат... Если вдруг предположить, что он будет, что он будет пророссийским и сделает движение в сторону вхождения Беларуси в эту войну на стороне России, он повлечет за собой колоссальное недовольство народа. Белорусской армии и народа. эта война на фиг не нужна и воспринимается совсем чужой. А кроме того, последние годы дали Беларуси ясное осознание того, что от России нужно держаться чуть подальше, лучше быть самим собой", – добавил он.

Напомним, глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу ездил к белорусскому диктатору Александру Лукашенко.

Известно, что Лукашенко во время встречи заявил о готовности Запада "воевать до последнего украинца и поляка".

В то же время , советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал встречу министра обороны РФ Сергея Шойгу.

А американский политолог Рамис Юнус объяснил, почему Лукашенко не хочет воевать.

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