"Батька" й далі танцює чечітку на пуантах: російський аналітик розповів, чому Лукашенко розлютив Путіна

Ба більше, така тенденція спостерігається в Білорусі вже давно.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко "розлючує" очільника Кремля Володимира Путіна.

Про це розповів російський письменник, філософ, аналітик Михайло Веллер, який живе в Естонії, в інтерв'ю виданню "ГОРДОН".

Під час бесіди про смерть очільника МЗС Білорусі Володимира Макея, Веллер заявив, що Макей був близьким до Лукашенка та корисним для диктатора.

"Якщо Макей був людиною дуже корисною для Лукашенка, для нинішнього білоруського уряду, і, крім того, почав пускати пробні кулі в бік Заходу" – з чого легко зробити відповідні висновки: "батька" маневрує, "батька" й далі танцює чечітку на пуантах, а це означає, що Росія дуже хоче й щосили намагається втягнути в цю війну Білорусь на своєму боці", – сказав аналітик.

За словами Веллера, Білорусь також дуже сильно залежить від Росії.

"Тут Макей, який заважає, незручна фігура. І тут мені видається: Лукашенко давно розлючує Путіна. Вони пройшли різну життєву школу, і Путін ніяк не може його схопити. У них мізки різного ступеня хитрості. Лукашенко у КДБ не працював, йому доводилося маневрувати. А КДБ – це звичка до простих, силових дій, абсолютно зрозумілих. Добре було б його замінити", – додав Веллер.

На думку аналітика,що Макей міг бути особою, яка заважає, якби Путін вирішив замінити Лукашенка – "раптом би він сам претендував, раптом би за ним якась група стояла".

"Якщо його замінити на свого кандидата, то цей кандидат... Якщо раптом припустити, що він буде, що він буде проросійським і зробить рух у бік входження Білорусі в цю війну на боці Росії, він спричинить колосальне невдоволення народу. Білоруській армії та народу ця війна на фіг не потрібна і сприймається зовсім чужою. А крім того, останні роки дали Білорусі ясне усвідомлення того, що від Росії потрібно триматися трохи подалі, краще бути самим собою", – додав він.

Нагадаємо, голова Міністерства оборони РФ Сергій Шойгу їздив до білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

Відомо, що Лукашенко під час зутрічі заявив про готовність Заходу “воювати до останнього українця і поляка”.

Водночас радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував зустріч міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

А американський політолог Раміс Юнус пояснив, чому Лукашенко не хоче воювати.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.