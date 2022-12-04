У чоловіка Анни Трінчер проблеми зі здоров'ям: "У мене два з чотирьох аналізів х*рові"

Олександр розповів, що з ним трапилося і чому він мусив звертатися до лікарів.

У чоловіка співачки Анни Трінчер – блогера Олександра Волошина – проблеми зі здоров'ям.

Зірка Мережі розповів, що місяць тому він здав аналізи, які показали, що у нього проблеми зі щитовидною залозою. Блогер пропив курс вітамінів і здав повторні аналізи. Утім, ситуація лише погіршилася.

Олександр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

"Місяць тому у мене щось не ок було зі щитовидною залозою. Мені прописали курс вітамінів, я пропив і здав аналізи повторно. Тепер у мене два з чотирьох аналізів х*рові… Може в когось було таке, бо знаю, що щитовидка – це серйозно", - поділився з шанувальниками Волошин.

Олександр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Нагадаємо, тим часом Анна Трінчер знову почала страждати від панічних атак. У співачки нещодавно трапився напад. Виконавиця показала, що з нею тоді відбувалося та як чоловік допомагав їй заспокоїтися.

Читайте також: