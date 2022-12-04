Машу Єфросиніну пограбували в Європі: "У мене вкрали все"

Телеведуча Маша Єфросиніна розповіла, як стала жертвою шахраїв під час поїздки до Франції.

За словами знаменитості, вона приїхала до Парижу у справах. Через несправний сейф у готелі тримати цінні речі Маші довелося при собі.

"У мене не працював сейф у номері, я поклала з собою: паспорт, права, картки усі. Я ще й зняла готівку, аби не розраховуватися карткою. Сумку просто вкрали і все", - поділилася Єфросиніна в інтерв'ю Раміні Есхакзай.

На щастя, на допомогу Маші відгукнулися дуже багато українців, що дуже здивувало телеведучу. Також після неприємного інциденту Єфросиніній вдалося познайомитися із консулом.

Маша Єфросиніна / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Скільки людей, українців, мені там допомогли. Я про це хочу розповісти. Мені одразу документи зробили і консул знайшовся. Він мені пояснив, що коли ми прилітаємо в якусь країні у приходять повідомлення з номером посольства. Я, до речі, думала завжди, що це якійсь спам. Він сказав, що у нього телефон і можна дзвонити 24/7. Я стільки всього дізналася, познайомилася із консулом і його дружиною", - поділилася Маша.

Добрі люди зустрілися Маші й в Україні, коли вона поверталася з Європи до Києва. Як розповіла телеведуча, на одній з АЗС вона не змогла розрахуватися на касі карткою, бо після пограбування її довелося заблокувати. Несподівано на допомогу зірці прийшов незнайомий хлопець.

Маша Єфросиніна / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Прихожу на касу, а картка не працює, бо я забула, що її заблокувала. Я давай щось в банк дзвонити, відвернулася вій каси. А дівчина на касі каже: "А за вас вже заплатив отой хлопець, що пішов". Спокійнесенько хлопець прийшов, побачив, що я засмучена і що мені не зручно, бо я там понагрібала, він просто заплатив. Він мабуть і не зрозумів, що це я чи не я. Я навіть не змогла йому подякувати", - розповіла Маша.2

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна висміяла російську ведучу Ангеліна Вовк, яка збиралася на фронт з героями програми "Надобраніч, малята" ("Спокойной ночи, малыши").

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