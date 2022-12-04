Машу Ефросинину ограбили в Европе: "У меня украли все"

Телеведущая Маша Ефросинина рассказала, как стала жертвой мошенников во время поездки во Францию.

По словам знаменитости, она приехала в Париж по делам. Из-за неисправного сейфа в отеле держать ценные вещи Маше пришлось при себе.

"У меня не работал сейф в номере, я положила с собой: паспорт, права, карточки все. Я еще и сняла наличные, чтобы не рассчитываться картой. Сумку просто украли и все", — поделилась Ефросинина в интервью Рамине Эсхакзай.

К счастью, на помощь Маше откликнулось очень много украинцев, что очень удивило телеведущую. Также после неприятного инцидента Ефросининой удалось познакомиться с консулом.

Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Сколько людей, украинцев, мне там помогли. Я об этом хочу рассказать. Мне сразу документы сделали и консул нашелся. Он мне объяснил, что когда мы прилетаем в какую-то страну приходят сообщения с номером посольства. Я, кстати, думала всегда, что это какой спам. Он сказал, что у него телефон и можно звонить 24/7. Я столько всего узнала, познакомилась с консулом и его женой", — поделилась Маша.

Добрые люди встретились Маше и в Украине, когда она возвращалась из Европы в Киев. Как рассказала телеведущая, на одной из АЗС она не смогла рассчитаться на кассе картой, потому что после ограбления ее пришлось заблокировать. Неожиданно на помощь звезде пришел незнакомый парень.

Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Прихожу на кассу, а карточка не работает, потому что я забыла, что ее заблокировала. Я давай что-то в банк звонить, отвернулась ресниц кассы. А девушка на кассе говорит: "А за вас уже заплатил тот ушедший парень". Спокойно парень пришел, увидел, что я расстроена и что мне не удобно, потому что я там нагребала, он просто заплатил. Он, видимо, и не понял, что это я или не я.

Напомним, ранее Маша Ефросинина высмеяла российскую ведущую Ангелина Волк, которая собиралась на фронт с героями программы "Спокойной ночи, малыши" ("Спокойной ночи, малыши").

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