Машу Ефросинину ограбили в Европе: "У меня украли все"

Неприятный инцидент произошел в Париже.
Телеведущая Маша Ефросинина рассказала, как стала жертвой мошенников во время поездки во Францию.
По словам знаменитости, она приехала в Париж по делам. Из-за неисправного сейфа в отеле держать ценные вещи Маше пришлось при себе.
"У меня не работал сейф в номере, я положила с собой: паспорт, права, карточки все. Я еще и сняла наличные, чтобы не рассчитываться картой. Сумку просто украли и все", — поделилась Ефросинина в интервью Рамине Эсхакзай.
К счастью, на помощь Маше откликнулось очень много украинцев, что очень удивило телеведущую. Также после неприятного инцидента Ефросининой удалось познакомиться с консулом.
"Сколько людей, украинцев, мне там помогли. Я об этом хочу рассказать. Мне сразу документы сделали и консул нашелся. Он мне объяснил, что когда мы прилетаем в какую-то страну приходят сообщения с номером посольства. Я, кстати, думала всегда, что это какой спам. Он сказал, что у него телефон и можно звонить 24/7. Я столько всего узнала, познакомилась с консулом и его женой", — поделилась Маша.
Добрые люди встретились Маше и в Украине, когда она возвращалась из Европы в Киев. Как рассказала телеведущая, на одной из АЗС она не смогла рассчитаться на кассе картой, потому что после ограбления ее пришлось заблокировать. Неожиданно на помощь звезде пришел незнакомый парень.
"Прихожу на кассу, а карточка не работает, потому что я забыла, что ее заблокировала. Я давай что-то в банк звонить, отвернулась ресниц кассы. А девушка на кассе говорит: "А за вас уже заплатил тот ушедший парень". Спокойно парень пришел, увидел, что я расстроена и что мне не удобно, потому что я там нагребала, он просто заплатил. Он, видимо, и не понял, что это я или не я.
Напомним, ранее Маша Ефросинина высмеяла российскую ведущую Ангелина Волк, которая собиралась на фронт с героями программы "Спокойной ночи, малыши" ("Спокойной ночи, малыши").
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