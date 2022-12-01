Могут ли яйца улучшить функции мозга — новое исследование

Яйца могут снизить воспаление, помочь вам нарастить мышечную массу и укрепить иммунную систему.

Недавнее исследование в журнале Nutritional Neuroscience также показало, что яйца улучшают когнитивные функции.

В эксперименте приняли участие 79 человек в возрасте от 18 до 75 лет. Медики провели тесты с участниками, которые оценивали когнитивные функции в разные моменты исследования.

Ученые пришли к выводу, что хотя употребление яиц и, как следствие, гидролизата яичного белка NWT-03, казалось, не помогло участникам улучшить тест на психомоторную бдительность, однако тест на время реакции показал лучшие результаты.

"В ходе исследования мы изучили полезный химический состав яиц и то, как образующийся в результате расщепления гидролизат яичного белка может быть полезным для здоровья", — рассказывает автор Киран Кэмпбелл.

Оказалось, что гидролизат компонента NWT-03 обладает способностью улучшать когнитивные функции в области исполнительной функции (эта область отвечает за саморегуляцию, креативность, концентрацию внимания, размышления, оперативную память, тормозной контроль и психику, гибкость среди других функций мозга).

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В течение многих лет мы привыкли думать, что употребление слишком большого количества целых яиц, включая желток, богатый пищевым холестерином, вредно для здоровья. Однако новые исследования показывают, что уровень холестерина в крови мало зависит от потребления холестерина с едой.

"Яичный желток также содержит ценные и полезные для здоровья фитонутриенты, такие как холин, лютеин и зеаксантин. Эти питательные вещества также могут влиять на улучшение когнитивных функций", – добавляет Кэмпбелл.

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