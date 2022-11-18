Чем отличаются белые куриные яйца от коричневых: развеиваем мифы.

На полках магазинов можно встретить большое количество яиц от разных производителей, цена которых отличается. Но всегда коричневые яйца дороже белых. Действительно ли они более питательные и вкусные? Читайте на сайте ТСН.ua.

Существует несколько теорий, почему цвет скорлупы куриных яиц может отличаться. Некоторые считают, что он зависит от цвета перьев самой курицы, которая снесла яйцо. Другие думают, что на окрас влияет питание птицы. Правда ли это или ложь?

Чем белые яйца отличаются от коричневых: зависит ли это от перьев курицы

По словам экспертов, окрас курицы никоим образом не влияет на цвет яиц. К примеру, белые курицы могут нести коричневые яйца и наоборот. Также можно от кур разных пород и цветов получить яйца одинакового цвета. На протяжении многих лет специалисты заносили данные и создавали графики, показывающие, что от окраски перьев цвет яиц не зависит.

Есть даже такие домашние птицы, например, арауканы, которые несут зеленые и синие яйца. Но цвет их перьев не имеет синего или зеленого оттенков.

Есть теория, согласно которой, чтоб понять, какие именно яйца будет нести курица, нужно посмотреть на мочку ее уха. Если она красного цвета, значит, яйца будут коричневыми. Однако этот идентификатор нельзя назвать идеальным.

На цвет влияет физиология птиц

Чем отличаются белые и коричневые яйца. / Фото: Pexels

Немногие задумываются, как на самом деле образуется яйцо. Это очень тяжелый процесс, которому требуется до 26 часов. Молодые курицы (в первые два года жизни) могут нести около одного яйца в день.

Сначала в яичнике курицы образуется желток. После овуляции он входит в трубку яйцевода. Там около трех часов образуется белок, а позже еще некоторое время — скорлупа. Именно на последнем этапе добавляется пигмент протопорфирин IX, окрашивающий яйцо. То есть, сначала все они имеют белый цвет. Некоторые просто пропускают этап окрашивания, потому что у курицы нет гена, отвечающего за пигмент.

Почему коричневые яйца стоят дороже? Все дело в том, что птица тратит больше времени и энергии на их создание. А еще – она съедает больше корма.

Почему белые яйца популярнее? Главная причина – в более низкой цене. Рядовой потребитель предпочитает более доступные продукты. Их также выбирают компании по производству разных продуктов питания, в состав которых входят яйца.

Чем белые яйца отличаются от коричневых.

Между коричневыми и белыми яйцами нет разницы, ведь цвет не сказывается на качестве продукта. Также нет разницы между курицами, выращенными на фермах, и домашними птицами.

Поэтому если вы хотите сэкономить, можете смело покупать белые куриные яйца. Они также питательные и полезные.

При выборе важно обратить внимание на размер яиц и срок их годности. Если продукт велик, заплатить можно больше.

Толщина скорлупы белых и коричневых яиц также примерно одинакова. Различия могут появиться с возрастом кур. Например, молодые откладывают более жесткие. От возраста и рациона зависит цвет желтка.

Какая польза яиц: белых и коричневых

Чем отличаются белые яйца от коричневых. / Фото: Pexels

Независимо от того, будете ли вы потреблять белые или коричневые куриные яйца, их польза в питательных веществах. Регулярное использование этого продукта в пищу способствует:

ускорению обменных процессов и детоксикации;

укреплению иммунной системы;

стимулированию работы желез внутренней секреции;

регулированию метаболизма и процессов окисления.

Также яйца являются незаменимым источником витаминов, аминокислот, минералов. Они содержат минимальное количество углеводов и жиров.

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