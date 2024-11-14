ВСУ отразили пять атак врага на Курщине — DeepState

Российские захватчики за прошедшие сутки совершили ряд атак на позиции ВСУ в Курской области в районе Новоивановки, но все они были отбиты Силами обороны.

Об этом говорится в сообщении аналитиков DeepState.

В сообщении указывается, что враг атаковал позиции ВСУ 5 раз с применением двух единиц военной техники (ОВТ), один из применения 7 ВВТ и еще один на 3 ВВТ.

"Благодаря слаженной работе подразделений 225 ОШБ, 47 ОМБр, 36 ОБрМП, 82 ОДШБр и 101 ОБр ТрО накаты было отражено. По меньшей мере 10 ед. ВВТ из 16 было уничтожено. Точное количество будет известно, как идет бригада". .

Напомним, ранее сообщалось, что военный ответил, в каком случае ВСУ будут вынуждены выйти из Курской области.

Кроме того, мы ранее информировали, что Путин задействовал новые силы, чтобы вернуть Курскую область под контроль РФ в инаугурацию Трампа.

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