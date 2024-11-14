ЗСУ відбили пʼять атак ворога на Курщині - DeepState

Російські загарбники протягом минулої доби здійснили низку атак на позиції ЗСУ в Курській області в районі Новоіванівки, але всі вони були відбиті Силами оборони.

Про це йдеться у повідомленні аналітиків DeepState.

У повідомленні вказується, що ворог атакував позиції ЗСУ 5 разів з застосуванням двох одиниць військової техніки (ОВТ), один з застосування 7 ОВТ і ще один на 3 ОВТ.

"Завдяки злагодженій роботі підрозділів 225 ОШБ, 47 ОМБр, 36 ОБрМП, 82 ОДШБр та 101 ОБр ТрО накати було відбито. Щонайменше 10 од. ОВТ з 16 було знищено. Точну кількість буде відомо, як бригади опублікують всі епізоди", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військовий відповів, у якому разі ЗСУ будуть змушені вийти з Курської області.

Крім того, ми раніше інформували, що Путін задіяв нові сили, щоб повернути Курську область під контроль РФ до інавгурації Трампа.

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