Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники в ніч проти 14 листопада атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та сходу.

"Ворожі ударні БпЛА на Сумщині та Чернігівщині, рухаються у західному напрямку", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Салтівському районі Харкова зафіксовано влучання ударного ворожого безпілотника.

Крім того, ми раніше інформували, що Зеленський відреагував на комбіновану атаку РФ по Україні.

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