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РФ ударила дроном по Харкову: стали відомі наслідки обстрілу

РФ ударила дроном по Харкову: стали відомі наслідки обстрілу

Ворог знов вдарив по Харкову / Фото: Київська обласна держадміністрація

Російські війська атакували Харків.

13 листопада у Салтівському районі Харкова зафіксовано влучання ударного ворожого безпілотника.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Приліт ворожого БПЛА у Салтівському районі. Удар прийшовся поблизу одного з торгівельних центрів", - повідомив він.

За його словами, були пошкоджені припарковані поряд з ним авто та скління будівлі. На місце виїхали усі відповідні служби.  Біля з місцем прильоту поряд з ТЦ пошкоджено більше двадцяти припаркованих машин, контактну мережу тролейбуса. 

Станом на зараз без загиблих та постраждалих.

Нагадаємо, російські війська ввечері 11 листопада завдали ракетного удару по Харкову. Було зафіксовано влучання у Холодногірському районі.

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