Атака на Україну 13 листопада ще не була масованою, але у ворога все готово – ЦПД

Росіяни накопичили крилаті ракети і продовжують це робити на зиму.

Комбінована атака по Україні 13 листопада ракетами і дронами ще не була масованою. Водночас у російських військ усе готово для масованого удару.

Про це повідомив голова Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.

За словами Коваленка, комбінована атака з використанням крилатих ракет, балістики (включно з північнокорейськими ракетами KN23) та "Шахедів" наразі не була масованою.

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"Втім, нагадаю, що для масованої атаки у ворога все готово, росіяни накопичили крилаті ракети і продовжують це робити на зиму. І застосування стратегічної авіації це підтверджує", – йдеться в заяві керівника ЦПД.

Він зазначив, що усі плани ворога відомі та зрозумілі, і що Україна протидіятиме.

Нагадаємо, вранці 13 листопада росіяни влаштували атаку по Україні ракетами і безпілотниками. Ворог застосував 96 засобів повітряного нападу.

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