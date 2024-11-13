Переведення військових через "Армія+": як працюватиме механізм

Уряд ухвалив постанову, яка запроваджує спрощений та прозорий механізм переведень військовослужбовців між військовими частинами. Тепер рапорт можна подати за кілька хвилин просто в застосунку.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в етері "1+1" в межах телемарафону.

За її словами, це рішення надасть військовим можливість робити переміщення між підрозділами доволі швидко та переводитись за декількома сценаріями:

з тилових частин у бойові або назад;

з бойових частин в інші бойові;

з бойових частин у тилові за медичними показаннями, якщо їхня посада не відповідає рекомендаціям ВЛК.

Вона також наголосила, що ці рапорти будуть спрямовані одразу до кадрового центру, а не до командира.

Варто зазначити, що переведення буде можливе не частіше ніж один раз на рік і тільки після шести місяців служби в поточному підрозділі.

Рапорт на переведення повинен бути розглянутий упродовж 72 годин. Результат перевірки повідомлятиметься також через застосунок. У разі відмови мають бути зазначені чіткі причини, у разі погодження – зрозуміле рішення.

Для подавання рапорту буде потрібно:

Копія військового квитка або посвідчення офіцера. Рекомендаційний лист від бригади, куди є запит про переведення. За наявності медичних показань — висновок військово-лікарської комісії (ВЛК).

"Покрокові підказки, які надаються користувачам в "Армія+", дозволять військовим надати важливі дані, які потрібні для погодження переведення", – підсумувала заступниця міністра.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Механізм переведення військового в іншу частину раз на рік через "Армію+"

Нагадаємо, Мар'яна Безугла зазначила, що ліквідація ТЦК вивільнила б до 50 тисяч військовослужбовців, які б могли поповнити бойові підрозділи.

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