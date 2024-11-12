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Жорін відповів, як ставиться до ідеї розформувати ТЦК

Жорін відповів, як ставиться до ідеї розформувати ТЦК

Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Максим Жорін / Фото: телаграм-канал Жоріна

На думку Жоріна, проблема не в самій структурі ТЦК, а у її корумпованості.

Ідея розформувати ТЦК і запровадити якусь нову цивільну структуру – "пустий популізм, не вартий обговорення".

Таку думку висловив заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін.

"Замість того, щоб вирішити проблему, хочуть створити нову. У вигляді нової структури, з х** знає яким статусом та принципами роботи. Яким чином, на яких підставах вона буде мобілізовувати людей, неясно", – зазначив військовий.

На його думку, проблема полягає не в самій структурі під назвою ТЦК, а в її корумпованості. Тому Жорін закликав можновладців боротися з корупцією, а не придумувати нові установи, які, за його міркуванням, будуть "такі ж корумповані, ще й абсолютно неефективні".

Раніше нардепка Юлія Яцик розповіла, що в Україні хочуть розформувати ТЦК та створити з їхніх працівників понад 10 бригад. Нардеп Юрій Камельчук також висловився за розформування Територіальних центрів комплектування через їхню "неефективність та некомпетентність".

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