Жорін відповів, як ставиться до ідеї розформувати ТЦК

На думку Жоріна, проблема не в самій структурі ТЦК, а у її корумпованості.
Ідея розформувати ТЦК і запровадити якусь нову цивільну структуру – "пустий популізм, не вартий обговорення".
Таку думку висловив заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін.
"Замість того, щоб вирішити проблему, хочуть створити нову. У вигляді нової структури, з х** знає яким статусом та принципами роботи. Яким чином, на яких підставах вона буде мобілізовувати людей, неясно", – зазначив військовий.
На його думку, проблема полягає не в самій структурі під назвою ТЦК, а в її корумпованості. Тому Жорін закликав можновладців боротися з корупцією, а не придумувати нові установи, які, за його міркуванням, будуть "такі ж корумповані, ще й абсолютно неефективні".
Раніше нардепка Юлія Яцик розповіла, що в Україні хочуть розформувати ТЦК та створити з їхніх працівників понад 10 бригад. Нардеп Юрій Камельчук також висловився за розформування Територіальних центрів комплектування через їхню "неефективність та некомпетентність".
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