Військові, яких набрали через ТЦК та СП, неефективні – нардеп

Дуже багато мобілізованих йдуть в СЗЧ одразу, як потрапляють до військової частини

Народний депутат України Юрій Камельчук висловився за розформування Територіальних центрів комплектування (ТЦК) та СП через їх "неефективність та некомпетентність".

Про це Камельчук заявив в ефірі Київ24.news

"Там працює надто багато людей та надто неефективно – 99% їхньої роботи може бути автоматизовано", – підкреслив нардеп.

За його словами, вони не справилися з мобілізацією, і тепер в Україні з'явилася більш доцільна альтернатива: самостійний професійний рекрутинг військовими частинами. Він зазначив, що ця зміна дозволить підвищити ефективність набору.

Депутат також підняв питання про проблему військовослужбовців, які були мобілізовані через ТЦК та СП "лише для статистики". За його словами, багато хто з них виявляється неефективними та швидко звільняється через хронічні захворювання, а потім отримує пенсію, фактично не виконавши службу. Це, на думку Камельчука, ще один аргумент на користь розформування ТЦК та СП.

"Багато людей переховується або одразу йдуть у СЗЧ (самовільне залишення частини – ред.), як тільки потрапляють до військової частини після навчального центру", – каже Юрій Камельчук.

Нагадаємо, що в Україні хочуть розформувати ТЦК та створити з їхніх працівників понад 10 бригад. За словами народної депутатки, в Міноборони вже працюють над створенням рекрутингових центрів.