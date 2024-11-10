Мобілізація від 14 років і "правильна" смерть: найрадикальніші підходи до війни та призову

Зокрема, Дмитро Корчинський виступив за те, аби за певних умов діти теж брали участь у захисті держави, як це роблять у деяких африканських країнах.

Політичний і суспільний дискурс довкола війни в Україні та мобілізації набирає шокувальних та подекуди абсурдних обертів. Серед прихильників жорсткої мобілізації лунають заяви про обмеження демократичних прав ухилянтів та прострілювання колін, а подекуди звучать і зовсім дивні заяви, як-от про призов 14-річних і "правильну" смерть.

Про радикальні підходи до війни та мобілізації читайте на ТСН.ua.

Ця дискусія, наповнена гучними і провокативними закликами, відображає зростальну напругу і складність мобілізаційних викликів в Україні, однак розпалювання крайніх настроїв часто обертається сумнівними закликами до радикальних дій.

"Правильна" смерть і "допомога" з сенсом життя від ТЦК

Лідер партії "Братство" Дмитро Корчинський розповів, про те, як українцям слід помирати, і як ТЦК допомагають людим усвідомити свою ціль в житті. Так, у програмі "Рандеву з Яніною Соколовою" політик узявся стверджувати, що ухилянти не хочуть воювати через власну побутову нудьгу, безсенсовність існування, наркотичне життя і дурниці. За словами Корчинського, військову службу слід сприймати, як велику пригоду. На зауваження Соколової про те, що пригода може завершитися смертю, політик дав таку відповідь:

"Що би ми не робили, ми закінчимо смертю. Але смерть в бою за вітчизну – це високосенсова смерть, це прекрасно. А смерть в калюжі власної сечі на підлозі коридору лікарні, де на тебе всім наплювати, в глибокій старості і в маразмі – це найгірше, що може трапитися з людиною".

Політик зазначив, до цієї думки ухилянтам слід прийти, і "ТЦК їм допомагає це усвідомити. І я вам скажу, що навдивовижу багато людей знайшло себе на війні. Потрапив на війну – і розквітла людина, і все чудово".

Корчинський переконаний, що справжні трагедії людські почнуться тоді, коли закінчиться війна, адже чоловіки не знатимуть, що їм робити.

Заява політика про смерть дещо нагадала висловлювання відомого російського пропагандиста Володимира Соловйова, який торік закликав росіян не боятися помирати, бо "життя сильно переоцінене", а "смерть – неминуча". До речі, скандальний священник РПЦ Андрій Ткачов закликав росіян помирати в Україні, а не "під столом у блювотинні".

Мобілізація – від 14 років

Окрім того, Корчинський відзначився абсурдною заявою про зниження мобілізаційного віку. В інтерв’ю телеканалу NTA він запропонував знизити вік мобілізації до 14 років, якщо Україна опиниться на межі знищення.

"Якщо країна буде на межі знищення, можна знизити вік мобілізації до 14 років. У цьому віці молодий хлопець вже може підняти автомат. Ми знаємо прогресивні країни Центральної Африки, де діти воюють з 12-14 років", – висловився Корчинський.

Що цікаво, політик називає ці країни "прогресивними", натякаючи, що вони можуть стати прикладом для України та шляхом до перемоги. Аде історія з дітьми-солдатами, здається, це далеко не те, що слід переймати в африканського континенту.

"Коли державі загрожує найбільша небезпека, то звісно воювати будуть усі – чоловіки, жінки, 80-річні, 15-річні", – зазначив Корчинський.

За його словами, краще в разі потреби загинути в бою, але "не здати" державу, "а це означає, що готовність до війни має бути у всіх від 15 до 90 років".

Дмитро Корчинський / Фото: УНІАН

5 років у ЗСУ – чи 5 років у в'язниці

Військовий, ветеран АТО та айдарівець Євген Дикий, який постійно виступає за жорсткішу мобілізацію, схвально відгукнувся про рейди ТЦК, зокрема на концерті "Океану Ельзи", назвавши їх "зразково-показовими", та висловивши жаль, що вони були "точковими". В інтерв’ю "Новинарні" ветеран сказав, що "ухилянт має знати, що його місце сидіти тихо в підвалі і сподіватись, що його не знайдуть, а не ходити на концерти".

А в ефірі Radio NV Дикий заявив, що військовозобов'язаних треба поставити перед вибором: або віддати 4-5 років життя для служби у війську, або провести такий самий час у в’язниці.

"Ти мусиш віддати якусь чітко фіксовану частину свого життя – наприклад, 4 або 5 років, як вже встановлять, для того, щоби ця країна взагалі продовжувала існувати, але в тебе є вибір: ти можеш віддати ці 4 або 5 років у формі і повернутися героєм, або ти можеш рівно ці самі 4 або 5 років провести на зоні як безкоштовна робоча сила і лишатися з тавром судимості", – висловився ветеран АТО.

Євген Дикий / Фото: ТСН.ua

"Не вийшов з машини – прострелити коліно"

Не вийшов з машини – прострелити коліно. Нагадаємо, що ще на початку року Мережею розповзлася заява командира 118-ї бригади тероборони Анатолія Стуженка. Він виступив за жорстку мобілізацію, і ось як він собі її уявляє:

"Повинно так: не вийшов із машини – прострелили коліно. Якщо тебе зупинили і кажуть. Тільки так! Інакше ми не переможемо. Жорстока мобілізація. Якщо ти не можеш – приходиш і відверто кажеш: "Я краще одягну спідницю. Я буду ходити в спідниці, але я буду шити для військових і щось там робити. Я чоловік, але буду ходити у спідниці".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Скандал: "Не вийшов із машини - прострелили коліно!" Жорстка мобілізація!

А генерал-майор запасу СБУ, екс-заступник голови спецслужби Віктор Ягун також січні виступив за те, щоб ухилянтів позбавляти громадянства:

"Я б взагалі позбавляв громадянства тих людей, які кажуть, що не хочуть воювати. Не хочеш виконувати свої обов'язки, то які можуть бути у тебе права?".

До слова, нещодавно командир 13-ї бригади Нацгвардії "Хартія" полковник Ігор Оболєнський виступив за обмеження демократичних прав ухилянтів. Він запропонував запровадити статус "негромадянина" України і на 5 років заборонити голосування на виборах для тих, хто відмовляється захищати державу.

Ексміністрів і генералів – у піхоту

Ветеранка, очільниця волонтерського проєкту Victory drones Марія Берлінська виступила за те, щоб неефективних очільників оборонного сектору відправляти в піхоту, аби вони також захищали Україну. Це збереже життя молодим військовим, зауважила ветеранка в ексклюзивному інтерв'ю спеціальній кореспондентці ТСН Наталі Нагорній.

"Неефективних командирів потрібно кидати в піхоту. Чому ми так легко їх відпускаємо, чому ми так легко відпускаємо ексміністрів? Якщо візьмемо кілька тисяч неефективних генералів, полковників, які показали негативні результати, ексміністрів, ексзаступників – усіх цих людей, які були відповідальні за оборонку, якщо ми їх кинемо обороняти той самий Покровськ, ми збережемо життя багатьом хлопцям і дівчатам, які можуть прийти на ці позиції та займатися обороною. Нам завжди говорять – хай йдуть на пенсію. А чому вони повинні жити на мої податки? Вони провалили оборонку", – пояснила свою позицію Берлінська.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Неефективних чиновників варто кинути в піхоту

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.