Военные, набранные через ТЦК и СП, неэффективны – нардеп

Очень многие мобилизованные идут в СЗЧ сразу, как попадают в воинскую часть

Народный депутат Украины Юрий Камельчук высказался за расформирование Территориальных центров комплектования (ТЦК) и СП из-за их "неэффективности и некомпетентности".

Об этом Камельчук заявил в эфире Киев24.news

"Там работает слишком много людей и слишком неэффективно — 99% их работы могут быть автоматизированы", — подчеркнул нардеп.

По его словам, они не справились с мобилизацией и теперь в Украине появилась более целесообразная альтернатива: самостоятельный профессиональный рекрутинг военными частями. Он отметил, что это изменение позволит повысить эффективность набора.

Депутат также поднял вопрос о проблеме военнослужащих, мобилизованных через ТЦК и СП "только для статистики". По его словам, многие из них оказываются неэффективными и быстро увольняются из-за хронических заболеваний, а затем получают пенсию, фактически не выполнив службу. Это, по мнению Камельчука, еще один довод в пользу расформирования ТЦК и СП.

"Многие люди скрываются или сразу идут в СЗЧ (самовольное оставление части – ред.), как только попадают в воинскую часть после учебного центра", – говорит Юрий Камельчук.

Напомним, что в Украине хотят расформировать ТЦК и создать из их работников более 10 бригад. По словам народного депутата, в Минобороны уже работают над созданием рекрутинговых центров.