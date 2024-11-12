В Украине хотят расформировать ТЦК и создать из их работников более 10 бригад – нардеп

В Минобороны уже работают над созданием рекрутинговых центров.

В Украине хотят расформировать территориальные центры комплектования ( ТЦК ) и создать из их работников более 10 бригад.

Об этом сообщила народная депутат Юлия Яцик в эфире "Новости.LIVE".

Нардеп рассказала, что в Минобороны уже работают над созданием центров рекрутинга.

"Это позволит перенаправить действующих военнослужащих ТЦК в зону боевых действий для выполнения задач", – отметила она.

Напомним, о том, что в Украине снизились темпы мобилизации, в последнее время заявили сразу несколько народных депутатов, в том числе и представитель парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская. Народная депутат рассказала о трудностях, которые сопровождают призыв в ряды ВСУ. По словам Бобровской, пребывание части мужчин на дома усложняет мобилизацию. По ее мнению, есть три направления усовершенствования мобилизационных процессов.

Внимание уклонистам! ТЦК, СБУ, разведка и Нацполиция будут теперь обмениваться данными о гражданах

Читайте также: