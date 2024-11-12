Зробіть це – і ваш смартфон триматиме заряд цілий день: про це майже ніхто не знає

Є функція, яка швидко "з’їдає" заряд батареї, її треба вимкнути, щоб ваш телефон не розряджався.

Якщо швидко сідає батарея, а ви практично не користуєтеся телефоном упродовж дня, на це може бути причина. І справа тут не в батареї. Мало хто знає, однак є такі функції, які швидко розряджають телефон. Розповідаємо, що треба зробити, щоб заряд батареї тримався дуже довго.

Що треба зробити, щоб смартфон довго не розряджався

Фахівці радять не вмикати телефон на вібраційний режим. Вібромотор, який працює на смартфоні, швидко розряджає батарею. Тому експерти рекомендують не користуватися цією функцією, щоб смартфон довше тримав заряд.

Як вимкнути функцію вібросигналу: покрокова інструкція

Треба відкрити головне меню і знайти іконку "Налаштування".

Необхідно вибрати з випадаючого списку розділ "Звуки та вібрація".

Перейти до підрозділу "Вібрація під час виклику" й натиснути значок "Вимкнути".

Після відключення вібросигналу ваш смартфон триматиме заряд упродовж цілого дня.

Читайте також:

Скільки разів можна прати на день: дотримуйтесь цих правил – і машинка ніколи не ламатиметься

Як змусити спатифілум укритися квітами: допоможе цей підручний засіб

Як правильно зберігати цибулю, щоб вона не псувалася до самої весни