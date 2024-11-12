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Стало відомо, чи поїде Путін на саміт G20 до Бразилії

Стало відомо, чи поїде Путін на саміт G20 до Бразилії

Сергій Лавров і Володимир Путін. / Фото: Associated Press

Диктатор посилається на власну зайнятість.

Диктатор-президент РФ Володимир Путін не поїде на саміт G20 Ріо-де-Жанейро. Бразилія є членом Міжнародного кримінального суду і мала б арештувати "фюрера".

 Про це заявив російський посол Марат Бєрдиєв, повідомляють росЗМІ.

За його словами, російську делегацію в Ріо-де-Жанейро очолить міністр закордонних справ Сергій Лавров, а не Путін. У Кремлі причиною такого рішення називають не МКС.

Очільник Кремля пояснив: вирішив не їхати на G20, щоб не порушувати його "хорошу роботу". Він також стверджував, що має з президентом Бразилії Луїзом Інасіо Лула да Сілвою "прекрасні стосунки". 

Зауважимо, Reuters з посиланням на неназваних бразильських чиновників повідомило, що Бразилія надіслала Путіну стандартне запрошення на саміт G20, який відбудеться 18−19 листопада в Ріо-де-Жанейро, але поки не отримала підтвердження того, що він братиме в ньому участь.

Як повідомлялося, у вересні Путін відмовився летіти на інавгурацію президентки Мексики Клаудії Шейнбаум. Ця поїздка начебто не входила у його плани. Ця країна також є однією з країн-учасників Римського статуту Міжнародного кримінального суду. І саме МКС видав ордер на арешт диктатора РФ. 

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