Диктатор-президент РФ Владимир Путин не поедет на саммит G20 Рио-де-Жанейро. Бразилия является членом Международного уголовного суда и должна арестовать "фюрера".

Об этом заявил российский посол Марат Бердыев, сообщают РосСМИ.

По его словам, российскую делегацию в Рио-де-Жанейро возглавит Министр иностранных дел Сергей Лавров, а не Путин. В Кремле причиной такого решения называют не МКС.

Глава Кремля объяснил: решил не ехать на G20, чтобы не нарушать его "хорошую работу". Он также утверждал, что имеет с президентом Бразилии Луизом Инасио Лула да Силвой "прекрасные отношения".

Отметим, Reuters со ссылкой на неназванных бразильских чиновников сообщило, что Бразилия направила Путину стандартное приглашение на саммит G20, который состоится 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро, но пока не получила подтверждения того, что он примет в нем участие.

Как сообщалось, в сентябре Путин отказался лететь на инаугурацию президентки Мексики Клаудии Шейнбаума. Эта поездка вроде бы не входила в его планы. Эта страна также одна из стран-участников Римского устава Международного уголовного суда. И именно МКС выдал ордер на арест диктатора РФ.

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