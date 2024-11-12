Військова співпраця Путіна і Кім Чен Ина: Китай прокоментував

Пекін вкотре нейтрально відповідає на запитання щодо взаємодії РФ і КНДР.

У Китаї заявляють, мовляв вирішили не критикувати військове співробітництва між Російською Федерацією та Північною Кореєю, яке значно посилилося протягом останнього часу.

Про це заявив представник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь.

За його словами, нібито це справа тільки Москви і Пхеньяна, а тому Пекін тут ні до чого. Лінь Цзянь наголосив, що КНР вже не раз озвучувала свою позицію щодо взаємодії КНДР і Росії.

"Обидві країни є незалежними суверенними державами і що розвиток їхніх двосторонніх відносин — це їхня власна справа", - додав китайський дипломат.

Як повідомлялося, 9 листопада диктатор-президент РФ Володимир Путін підписав указ про ратифікацію договору про стратегічне партнерство з Північною Кореєю, який включає положення про взаємну оборону. Зокрема, угода вимагає від кожної сторони прийти на допомогу іншій у разі збройного нападу.

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