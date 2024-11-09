Чим Путін платить Кім Чен Ину за бійців КНДР, які воюють проти України

Стало відомо, чим Путін платить Кім Чен Ину за північнокорейських військових, які воюють проти України. Водночас розвідка Південної Кореї приголомшила, який ще є пункт у договорі між диктаторами, через який Росія може влізти у ще одну війну! Всі деталі – дивіться в ексклюзиві TSN.ua.

КНДР підтримуватиме Росію до перемоги над Україною

Отож, для тих, хто не вважає Північну Корею потужним ворогом: КНДР підтримуватиме Росію до перемоги над Україною. Про це 1 листопада заявила міністерка закордонних справ КНДР Цой Сон Хі, перебуваючи з візитом у Москві. А що там наші союзники, запитаєте ви? Вони стурбовані! В США закликали Пхеньян вивести свої війська з Росії, наголошуючи, що звернення по допомогу до Північної Кореї свідчить про відчай Кремля і проблеми Путіна з мобілізаційним ресурсом. Ну й дійсно, кремлівський диктатор таким чином тягне з оголошенням чергової хвилі мобілізації в Росії, затикаючи дірки північнокорейськими солдатами. Так, вони погано навчені й ніколи не воювали. Проте 12 тис. додаткових солдатів на боці Росії — це вагома сила з огляду на нюанси з мобілізацією в Україні. До слова, про те, що не можна недооцінювати війська КНДР говорять і наші військові.

Як Путін платить Кім Чен Ину?

Ну й ви ж розумієте, що так просто Кім Чен Ин ну явно б не віддав своїх солдатів, а тому Москва їм платить за це чималенькі гроші, і не тільки, на додачу до “лярдів” Росія напихує Північну Корею рисом та іншими продуктами харчування, а ще супутниковими та ракетними технологіями. Ну й звідси вже виникають цілком логічні питання: коли ми нарешті побачимо рішучу відповідь наших західних партнерів? Але про все по черзі. Конгресмен, колишній посол Південної Кореї у Росії Ві Сон Лак, посилаючись на дані їхньої розвідки, розповів, що кожному північнокорейському солдату Росія платить по 2 тисячі доларів на місяць. А це просто шалені гроші для КНДР, де, за даними ООН, від голоду потерпають 11 млн людей з населенням 24 млн на всю країну. Крім північнокорейських військових, у Росії також перебувають близько 4 тис. працівників з КНДР, які задіяні на військових підприємствах. Їм платять по 800 доларів на місяць. Натомість Північна Корея отримує від Росії рис та інше продовольство. Сама КНДР щорічно виробляє менше 4 млн тонн зерна. Це рис, ячмінь і пшениця.

Також читайте Війська КНДР вже на передовій: глава ЦПД підтвердив удар ЗСУ по північнокорейських позиціях

"4 млн тонн зерна на рік — це на 1 млн тонн менше, ніж потрібно, щоб прогодувати країну. Якщо РФ пропонує 600-700 тис. тонн рису, на додачу до вже відправлених до Північної Кореї влітку цього року 447 російських кіз, то цього достатньо, щоб покрити понад половину того, що потрібно КНДР для задоволення річного попиту", - заявив конгресмен Ві Сон Лак.

Росія буде воювати за КНДР?

Він також додав, що в разі війни на Корейському півострові Росія, ймовірно, теж воюватиме на боці КНДР проти Південної Кореї, яка, до речі, має юридичні військові гарантії з боку США. Це передбачено договором про всеосяжне партнерство, який Путін підписав з Кім Чен Ином ще у червні цього року, коли вперше за понад два десятиліття особисто відвідав Північну Корею. Угода передбачає надання взаємної військової допомоги в разі агресії проти будь-якої зі сторін. У Москві, до речі, навіть не приховують, що аналогічну угоду хочуть укласти й з Іраном.

Але не рисом, козами і грішми єдиними напихує Росія КНДР. Північна Корея отримує від Москви й передові космічні та ракетні технології, оскільки Пхеньян хоче запустити ще один військовий розвідувальний супутник. У статті для Brookings Institution старші наукові співробітники Центру політичних досліджень Азії Ганна Форман та Ендрю Єо пояснили для чого це потрібно і чим це насправді загрожує.

"Колись Путін виступав проти ядерної програми Північної Кореї, а тепер може допомогти у вдосконаленні ракетного потенціалу КНДР і систем доставлення ядерної зброї. Росія також може допомогти Північній Кореї оновити свій застарілий флот підводних човнів. Північнокорейські солдати можуть отримати цінний бойовий досвід, воюючи разом з росіянами, і зможуть на власні очі оцінити, наскільки ефективна їхня зброя проти зброї Заходу", - йдеться в матеріалі.

Заява постійного представника України при ООН

За словами постійного представника України при ООН Сергія Кислиці, попри військовий альянс між Росією та КНДР, і досі є люди, які вірять, що обмеження можливості України захищати себе зробить ці держави більш схильними до миру.

"Така позиція або інфантильна, або цинічна. Зв’язування рук державі-захиснику могло забезпечити лише кілька років спокою коштом України, її народу та інфраструктури. Україна ніколи не погодиться на такий сценарій. Я вірю, що інші відповідальні країни також", - заявив Кислиця.

Солдатів КНДР тренують військові РФ

Крім того, на засіданні Ради Безпеки «Підтримання миру і безпеки України» постпред України при ООН Сергій Кислиця заявив, що російські десантники та спецпризначенці самі ж і тренують військових із КНДР на п'яти полігонах у РФ і додав, що з них РФ хоче сформувати щонайменше пʼять частин або зʼєднань чисельністю від двох до трьох тисяч військовослужбовців.

Кого КНДР відправила на війну?

Ба більше, Кислиця під час свого виступу також підтвердив інформацію української розвідки, про те, що північнокорейський контингент включає щонайменше 500 офіцерів армії КНДР, з трьома генералами з Генштабу «Корейської народної армії» КНДР, а це - генерал-полковник Кім Йон Бок, заступник начальника Генерального штабу з операцій спеціальних сил; генерал-полковник Лі Чанг Хо, заступник начальника Генерального штабу – начальник Управління розвідки і генерал-майор Шін Геум Чеол, начальник Головного оперативного управління. Зокрема у своєму дописі у фейсбук Сергій Кислиця написав, що згодом із військовослужбовців КНДР планують сформувати не менше 5 підрозділів чи з'єднань чисельністю 2-3 тис. військовослужбовців кожна. Один такий підрозділ прирівнюється до мотострілецького полку. А ще зазначив, що матимуть вони російську не лише зброю та форму, а й документи. Ймовірно, таким чином Росія намагатиметься замаскувати їх присутність у війні.

До речі, про те, що військовим КНДР буде несолодко підтвердив і керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Військові кндр будуть помирати спочатку на Курщині, бо вони, як і російська армія, становлять загрозу для України. Вони присутні там і, звісно ж, вони будуть гинути", - зазначив Єрмак.

Все пішло по плану Путіна?

Тим часом у статті для Atlantic Council редактор служби UkraineAlert Пітер Дікінсон зазначає, що Путін саме на таку кволу відповідь Заходу й розраховував. І, навіть якщо після президентських виборів у США 5 листопада ми не побачимо жорсткої реакції ключових західних країн, Кремль піде далі, й незабаром ми можемо побачити різке збільшення кількості північнокорейських солдатів, а, можливо, ще й іранських на додачу, які воюватимуть в Європі. Й для цього вже закладено передумови. Під час візиту до Москви минулого тижня, крім заяви про підтримку Росії з боку Північної Кореї до "перемоги над Україною", міністерка закордонних справ КНДР Цой Сон Хі, за даними південнокорейської розвідки, могла брати участь у дискусіях на високому рівні щодо відправлення додаткових військ до Росії.

Також читайте В НАТО повідомили, на яких умовах війська КНДР воюють проти України

"Це може створити умови для набагато масштабнішої війни, якої західні лідери так прагнуть уникнути. Натомість вони залишаються відданими помилковій політиці деескалації, яка ризикує перетворити російське вторгнення в Україну на глобальний конфлікт. Поглиблення участі Північної Кореї в російському вторгненні тепер підтверджує безглуздість невдалої політики Заходу щодо управління ескалацією", - йдеться у статті.

Сеул буде підтримувати Україну?

Раніше ТСН.ua вже писав, що вступ КНДР у війну проти України на боці Росії фактично підштовхнув Південну Корею задуматися про перегляд власних обмежень на надання Україні летальної зброї разом із відправленням до нас свого персоналу. За словами Володимира Зеленського, Київ планував передати до Сеула детальний запит про необхідну для ЗСУ зброю. А колишній радник міністра з політичних питань посольства США в Сеулі Генрі Хаггард, коментуючи все це для Центру стратегічних і міжнародних досліджень зауважив, що якщо Сеул вирішить підтримати Україну, це може змінити хід війни.

"Якщо Сеул вирішить цілковито підтримати Україну, він може змінити перебіг всього конфлікту й навіть призвести безпосередньо до мирної угоди. Європейські й американські союзники мають обмежені можливості для виробництва озброєнь, критично необхідних у тривалих наземних битвах, таких, як в Україні. Зараз південнокорейські компанії є світовими лідерами з виробництва військової техніки, боєприпасів, артилерії та іншої оборонної техніки, яка вкрай потрібна Україні", - підкреслив Хаггард.

Китай не зможе вплинути на КНДР?

Водночас багато західних експертів помилково вважають, що Китай може бути не в захваті від досить тісної військової співпраці Москви та Пхеньяна. Так, за словами старшого наукового співробітника Ініціативи американсько-китайського діалогу з глобальних проблем Джорджтаунського університету Денніса Вайлдера, залучення північнокорейських солдатів до війни проти України на боці Росії поставило Сі Цзіньпіна у складну ситуацію, змушуючи його шукати ще складніший баланс між Росією та Заходом. Проте факти свідчать про зворотне. Відтоді, як Північна Корея почала постачати до Росії артилерійські боєприпаси у великих кількостях, одночасно зріс експорт китайського нафтового коксу до КНДР, який якраз і використовується для виробництва зброї та боєприпасів. Тож, якби Пекіну дійсно щось не подобалося, він би не продавав у великих кількостях необхідні для оборонки Росії та Північної Кореї матеріали.

Також читайте Буде ще більше: невтішний прогноз Зеленського щодо військ КНДР на фронті

Залучення солдатів КНДР до війни Росії проти України американські та європейські посадовці постійно називають "актом відчаю Путіна" й ознакою великих проблем. А The Wall Street Journal пише, що північнокорейські війська, що прибули до Росії, не є елітними підрозділами в армії Кім Чен Ина. Їм близько 20 років — молодим підліткам низького зросту та слабкої статури, що свідчить про поширене недоїдання у КНДР. Проте, за повної відсутності жорсткої реакції західної спільноти, хоча б в межах нової групи з моніторингу санкцій, до якої входять США, Японія та Південна Корея, схоже, що це Україна має багато нових проблем, а не Росія. Ну а ще щоб життя маліной не казалось, плюс до цього всього у розвідці Південної Кореї заявили, що договір про всеосяжне партнерство, який Путін і Кім Чен Ин уклали ще в червні цього року, також передбачає залучення РФ до війни на Корейському півострові.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ВИ БУДЕТЕ В ШОЦІ! Чим Путін платить Кім Чен Ину за бійців КНДР, які воюють проти України

Читайте також: