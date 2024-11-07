Буде ще більше: невтішний прогноз Зеленського щодо військ КНДР на фронті

Президент наголосив: якщо світ різко не відреагує на появу північнокорейських військ на фронті, це лише заохотить Путіна збільшити їхню кількість.

Станом на сьогодні 11 тисяч північнокорейських солдатів на присутні на території РФ у Курській області. Частина з цих військ вже брала участь у бойових діях проти українських військових. Серед них є вже втрати.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками участі в саміті Європейської політичної спільноти.

Реакція світу

"Є країни, які відреагували гучно, є країни, які не відреагували, є країни, які відреагували тихо. Але ми працюємо з ними", – запевнив глава держави.

Нова хвиля ескалації

Президент наголосив, що поява військ КНДР свідчить про нову хвилю ескалації з російської сторони.

"Втягування армії іншої держави у війну проти України. Багато лідерів говорили, що якщо буде нова хвиля ескалації, вони зможуть відкрити можливість далекобійного застосування (зброї вглиб території РФ - Ред.). Це саме той момент, коли треба це зробити", – сказав Зеленський.

Наслідки

Глава держави наголосив, що якщо світ різко не відреагує на появу північнокорейських військ на фронті, це лише заохотить Путіна збільшити їхню кількість.

"Я говорив ще до того, коли 11 тис. прибуло. Коли ми побачили перші 20 – офіцері і технічний склад. Ми спочатку попереджали, що буде 3 тис., потім стало відомо про 12 тис. Зараз ми попереджаємо – наступний крок, якщо не буде застосовано відповідної зброї і політичного тиску, наступний крок може бути набагато більше використання північнокорейського контингенту. Тому що Путін завжди дивиться, яка буде реакція світу. Наразі ця реакція недостатня", – сказав Зеленський.

Раніше міністр оборони України Умєров підтвердив, що війська КНДР вступили у бої.

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