"Фінська модель" миру для України: в ЄС пояснили, що це означає

У Будапешті триває саміт Європейської політичної спільноти, де європейські лідери обговорюють результати виборів у США та підтримку України.

У ЄС, зокрема в Німеччині, все частіше йдеться про нейтральну Україну за зразком Фінляндії.

Про це йшлося під час саміту Європейської політичної спільноти у Будапешті 7 листопада, передає "Радіо Свобода".

Зокрема фінський премʼєр Петтері Орпо прокоментував ідею "фінляндизації України".

"У міжнародних ЗМІ обговорювалась "фінська модель", коли ми – члени НАТО, члени ЄС, ми підтримуємо Україну у її боротьбі проти Росії. І це та модель, за яку боряться українці", – сказав Петтері Орпо.

Водночас президент Фінляндії Александер Стубб відкинув цю модель для миру в Україні і пояснив, що вона означає.

На думку президента країни Стубба, "фінська модель" миру для України є сумнівною щонайменше з трьох причин: тому що ставить під сумнів всю сучасну архітектуру безпеки Європи, не підтримує свободу вибору в питаннях безпеки та оборони і сприяє мисленню в термінах сфер впливу.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що Захід саботує надання Україні гарантій безпеки та членство в НАТО в страху перед кремлівським диктатором.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.