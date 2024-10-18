Шольц блокуватиме швидке запрошення України до НАТО

Канцлер Німеччини Олаф Шольц має намір блокувати швидке запрошення України до НАТО та відкинув ключові пункти Плану перемоги Володимира Зеленського через побоювання подальшої ескалації війни.

Про це з посиланням на німецького політика повідомляє Bild.

Щодо блокування запрошення України до Альянсу, то тут Шольц послався на резолюцію останнього саміту НАТО у Вашингтоні. Тоді Альянс так і не схилився на користь запрошення: проти виступали США й Німеччина.

В резолюції наголошувалося, що запрошення до НАТО може відбутися лише після того, як на це дадуть згоду всі союзники і будуть виконані всі умови прийому. До таких умов належать реформи в галузі демократії, економіки та сфери безпеки.

Крім того, канцлер розкритикував План перемоги Зеленського через побоювання подальшої ескалації війни. Він хвилюється, щоб війна Росії в Україні не перетворилася на війну між РФ і НАТО. Зокрема, ці хвилювання вплинули на його рішення відмовити Києву в постачанні крилатих ракет Taurus.

"Я не вважаю такі постачання правильними, і так воно і залишиться", – наголосив Олаф Шольц.

Нагадаємо, раніше Олаф Шольц відреагував на План перемоги Зеленського. Зокрема, канцлер заявив, що має свої власні рішення, які він ухвалив, і вони "не зміняться".

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