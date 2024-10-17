Шольц відреагував на План перемоги Зеленського

Німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що, незважаючи на План перемоги України, який представив президент Володимир Зеленський, є рішення, які він ухвалив, і вони "не зміняться".

Про це політик сказав перед початком саміту ЄС у Брюсселі, повідомляє "ЄП".

"Я сам робив це дуже активно і неодноразово протягом останніх тижнів і місяців, я дуже часто зустрічався з ним (Володимиром Зеленським). Ви знаєте позицію Німеччини з цих питань. У цьому відношенні нічого не зміниться", – сказав канцлер ФРН.

З його слів, зараз найважливіше – це те, що "ми організовуємо солідарність і говоримо про те, що можливо" у підтримці України.

"Основна увага приділяється забезпеченню того, щоб у нас були засоби, які дозволять Україні захистити себе. Крім того, є стратегічні питання для обговорення, ви знаєте, які рішення я прийняв, і це не зміниться", – наголосив Шольц.

Нагадаємо, 16 жовтня президент Володимир Зеленський представив План перемоги України у Верховній Раді. Він складається з п'яти пунктів і трьох таємних додатків. Перші чотири пункти треба реалізувати під час війни.

План перемоги від Зеленського: вступ до НАТО та посилення обороноздатності

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