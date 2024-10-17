Шольц отреагировал на План победы Зеленского

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что, несмотря на План победы Украины, представленный президентом Владимиром Зеленским, есть решения, которые он принял, и они "не изменятся".

Об этом политик сказал перед началом саммита ЕС в Брюсселе, сообщает "ЕП".

"Я сам делал это очень активно и неоднократно в последние недели и месяцы, я очень часто встречался с ним (Владимиром Зеленским). Вы знаете позицию Германии по этим вопросам. В этом отношении ничего не изменится", — сказал канцлер ФРГ.

По его словам, сейчас самое важное – это то, что "мы организовываем солидарность и говорим о том, что возможно" в поддержке Украины.

"Основное внимание уделяется обеспечению того, чтобы у нас были средства, которые позволят Украине защитить себя. Кроме того, есть стратегические вопросы для обсуждения, вы знаете, какие решения я принял и это не изменится", — подчеркнул Шольц.

Напомним, 16 октября президент Владимир Зеленский представил План победы Украины в Верховной Раде. Он состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Первые четыре пункта нужно реализовать во время войны.

План победы от Зеленского: вступление в НАТО и усиление обороноспособности

Читайте также: