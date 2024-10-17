План победы Зеленского: как отреагировали в НАТО

Североатлантический альянс принял в известность План победы Украины, который представил президент Владимир Зеленский. Впрочем, нужно обсудить немало политических и военных аспектов.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает Associated Press.

Рютте не назвал четкие сроки вступления Украины в НАТО. Но, по его словам, страна обязательно станет частью этого блока. Генсек НАТО подчеркнул, что необходимо обсудить многие политические и военные аспекты, чтобы увидеть, "что мы можем сделать, а что нет".

По словам генсека Рютте, основное внимание должно быть сосредоточено на том, чтобы помочь Украине отвоевать больше территории и укрепить ее позиции для любых будущих мирных переговоров.

Напомним, 16 октября президент Владимир Зеленский представил План победы Украины в Верховной Раде. Он состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Первые четыре пункта нужно реализовать во время войны.

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