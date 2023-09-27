Как снизить кислотность почвы: сейчас как раз это нужно делать

Как определить кислотность почвы, эффективные способы снижения кислотности почвы на участке, в саду, в горшке

Важный показатель, влияющий на развитие овощных и плодовых культур – это кислотность почвы. Высокая кислотность почвы препятствует усвоению полезных питательных веществ растениями и уменьшает урожайность.

Как определить кислотность почвы своими руками

Определить кислотность почвы на глаз не получится, для этого есть специальные агрохимические лаборатории. Но можно обойтись и без них.

В домашних условиях можно провести тест с помощью лакмусовой бумаги. Они пропитаны фенолом, который вступает в реакцию со щелочью в растворе и изменяет свой цвет в зависимости от концентрации кислот.

Поместите грунт в марлю, окуните в раствор с дистиллятом, постоянно взбалтывая воду. После поместите в полученный раствор лакмусовую бумагу на несколько секунд и сравните полученный цвет со шкалой.

Как снизить кислотность почвы

Отрегулировать уровень pH, который и определяет кислотность лучше осенью, можно и весной с помощью эффективных средств, о которых не все знают. Рассказываем, как раскислить почву на даче, огороде, участке, в горшке.

Действенные способы для снижения кислотности почвы

Известковая мука. Выберите муку наименьшего помола или растворите гашеную известь в воде из расчета 50 кг пушонки на одну сотку и обработайте участок.

Многие дачники довольны использованием доломитовой муки для раскисления почвы. К тому же это удобрение не только положительно повлияет на показатели кислотности, но и насытит почву полезными ингредиентами, которыми богата доломитовая мука, а именно цинком, фосфором, магнием, кальцием, марганцем. На один квадратный метр понадобится 2 стакана удобрения.

Поможет почвеу мел. Измельчите материал, просейте через сито и обработайте город исходя из нормы 300 г на 1 квадратный метр. .

Издавно известно свойство торфяной или деревянной золы бороться с кислотностью почвы. На одну сотку нужно будет внести около 200 кг золы или торфа.

Несомненную пользу принесут сидераты. Высаживая эти растения несколько раз в сезон в течение трех-четырех лет, можно избавиться от закисленности почвы. Лучше всего сажать бобовые, овес, люпин и рожь.

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