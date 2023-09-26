Обрезка яблони осенью: когда и как это лучше делать

Когда лучше обрезать яблоню осенью, как это правильно делать для щедрого урожая

Сад требует ухода в течение всего года. Насколько хорош урожай зависит от правильных и своевременных действий, одним из которых является обрезка деревьев.

Формировать плодовые деревья начинают с первого года посадки. Это не так сложно, даже для начинающих. Правильная обрезка поможет растению распределить равномерно соки и силы, урожай на таких деревьях будет гораздо щедрее, а плоды порадуют большими размерами.

В какое время лучше обрезать яблоню

Обрезать деревья можно как осенью, так и ранней весной. Для регионов с мягким и нехолодным климатом, а это почти вся Украина, обрезку лучше делать осенью.

Как правильно обрезать яблоню

Начинающим нужно использовать специальные секаторы. Ножи, ножницы и другие приспособления могут успешно использовать разве что опытные садоводы. Обязательным условием обрезки является соблюдение чистоты инструментов.

Существует два типа обрезки – прореживание и укорочение. Прореживание улучшает условия освещенности и способствует усилению воздушного питания оставшихся веток яблони. Укорочение – удаление верхней части побега, в результате длина его сокращается, что обеспечивает рост дерева в ширину.

Обрезку яблонь производим следующим образом:

В первую очередь удаляем старые большие ветви, больные и засохшие.

Во вторую очередь подлежат удалению ветви, направленные внутрь кроны.

Следующими обрезают трущиеся между собой слабые ветви.

Затем следует срезать ветви, растущие под сильно острым углом. Такие ветви не будут способствовать плодородию яблони. Они будут только прибавлять деревьям высоты.

Чем обработать яблони после обрезки

Повреждения, нанесенные нами дереву в процессе обрезки, следует обработать варом садовым или краской на масляной основе. На сухих ветвях повреждения лучше обработать сразу, а раны на молоденьких деревьях опытные садоводы советуют заложить только через сутки после обрезания.

Обрезанные ветки лучше сжечь.

Когда и как обрезать молодые яблоньки

Молоденькие яблоньки нуждаются в особом внимании, приросты ветвей первые годы советуют укорачивать хотя бы на четверть.

После этого их лучше не трогать 3-4 года, лишь иногда удалять сухие или сломанные веточки. Однако если яблони начнут очень активно расти в высоту, ветки лучше укорачивать.

Обрезка старых деревьев для омоложения

Обрезку для омоложения следует разделить на три года, чтобы не повредить дерево.

В первый год вырезают примерно треть стареньких веток. В следующем году – еще треть. Через год обрезают последнюю треть старых веток. Это позволит дереву постепенно отращивать новые веточки и не очень страдать внезапной потерей старых веток.

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