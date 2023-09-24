Посадите эти цветы и сорняков на участке не станет: фото

Для борьбы с сорняками на участке в саду или на огороде эксперты советуют выращивать многолетние растения, которые станут альтернативой химическим средствам уничтожения растительности.

Сорняки препятствуют нормальному росту растений, поскольку нежелательная растительность поглощает большое количество питательных веществ и влаги, которые требуются овощам и цветам.

Самое распространенное средство борьбы с сорняками – это либо выдергивание их вручную, прополка грядок, либо применение эффективных, но вредных химических препаратов. В то время как густая, плотная посадка определенных видов растений может мешать росту сорняков, препятствуя попаданию солнечного света на почву и таким образом предотвращая их прорастание.

Какие растения посадить, чтобы не было сорняков

Надежными помощниками в борьбе с сорняками могут стать многолетние культуры. Один из вариантов, который нужно посадить, чтобы преодолеть сорняки, является тысячелистник. Если растение высадить группами, тысячелистник будет успешно глушить рост сорняков.

Кроме того, что это полезно, это еще и красиво — "Цветочные головки образуют крошечные скопления цветов. Это эффектное цветение, разнообразного цвета, включая оранжевый, желтый и красный, в зависимости от сорта".

Тысячелистник для борьбы с сорняком

Второй вариант для решения проблемы с сорняками – это посадить виргинский хризогонум, растение более известное как золотое колено или золотая звезда. Эти цветы не только облегчат работу на участке, но и украсят ее буйством цветов, а густая посадка низкорослых сортов не оставит шанса сорнякам.

виргинский хризогонум

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