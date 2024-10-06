Российский оппозиционер Ильдар Дадин погиб на фронте — СМИ

Официальной информации о его смерти нет.

Российский оппозиционер Ильдар Дадин, воевавший за Украину в составе "Сибирского батальона" под позывным "Ганди", погиб на фронте во время боя на Харьковщине.

Об этом говорится в сообщении на платформе Х (бывший Twitter) бывшей журналистки российского радио "Эхо Москвы" Ксении Лариной.

В комментарии изданию Sotа Ларина уточнила, что о гибели Дадина в Харьковской области ей сообщил бывший вице-президент "Газпромбанка" Игорь Волобуев, также воюющий против оккупантов в составе российского подразделения Сил обороны Украины. Волобуев при этом сослался на товарища Ильдара, который служит в том же "Сибирском батальоне".

Другие источники пока не подтверждали гибель оппозиционера, официальной информации о его смерти нет.

Что известно об Ильдаре Дадине

42-летний Ильдар Дадин родился в Подмосковье, в РФ работал в банковских учреждениях.

После 2014 года был активным участником акций протеста, в частности, в поддержку Украины.

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В 2015 году стал первым, кого приговорили к трем годам лишения свободы по статье 212.1 Уголовного кодекса РФ за неоднократное нарушение правил проведения митингов. Позже он сообщал о пытках в тюрьме.

24 ноября 2016 года Европарламент потребовал освобождения Дадина. В 2017 году его приговор был отменен. В местах лишения свободы Дадин провел 1 год и 2 месяца. Статья, по которой он был осужден, получила неофициальное название "дадинская".

После освобождениия он продолжал участвовать в протестах и митингах.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году Дадин уехал в Польшу.

В начале 2023 года присоединился к Силам обороны Украины в составе "Сибирского батальона".

Напомним, на фронте погиб зять убитого языковеда Ирины Фарион — Василий Особа.

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