На войне погиб сын Главного раввина Украины

Раввин вместе с женой усыновили парня в 11-летнем возрасте.
Завтра, 12 сентября в Киеве пройдет прощание с сыном Главного раввина Украины Моши Реувена, погибшим на фронте.
Об этом Рабин сообщил на своей странице в Facebook.
"Завтра в Центральной синагоге состоится прощание с моим сыном Матитьягу (Антоном), погибшим на фронте защищая Украину", — говорится в сообщении.
29 августа Моше Реувен Асман сообщил, что последний раз общался с сыном 17 июля, а уже 24 июля после одного из боев пришло извещение, что он пропал без вести.
Тогда Раввин рассказывал, что вместе с женой усыновил 11-летнего Антона Самборского. Новая семья дала ему еврейское имя Мататьягу (Мотя) в честь лидера восстания Маккавеев более 2200 лет назад — события, которые легли в основу праздника Хануки.
"Мотя жил в нашей семье около 10 лет, а когда стал взрослым, решил жить самостоятельно. Он женился, и в мае этого года у него родилась дочь. Но через неделю после рождения ребенка Мотю призвали в армию. После быстрого курса молодого бойца его сразу направили на передовую", — вспоминал Моше Реувен Асман.
Ранее сообщалось, что погибла медикиня "Госпитальеров" Александра Мулькевич.
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