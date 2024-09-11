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На войне погиб сын Главного раввина Украины

На войне погиб сын Главного раввина Украины

Главный раввин Украины Моше Реувен Асман

Раввин вместе с женой усыновили парня в 11-летнем возрасте.

Завтра, 12 сентября в Киеве пройдет прощание с сыном Главного раввина Украины Моши Реувена, погибшим на фронте.

Об этом Рабин сообщил на своей странице в Facebook.

"Завтра в Центральной синагоге состоится прощание с моим сыном Матитьягу (Антоном), погибшим на фронте защищая Украину", — говорится в сообщении.

29 августа Моше Реувен Асман сообщил, что последний раз общался с сыном 17 июля, а уже 24 июля после одного из боев пришло извещение, что он пропал без вести.

Мататьягу (Антон) Самборский / ©
Мататьягу (Антон) Самборский

Тогда Раввин рассказывал, что вместе с женой усыновил 11-летнего Антона Самборского. Новая семья дала ему еврейское имя Мататьягу (Мотя) в честь лидера восстания Маккавеев более 2200 лет назад — события, которые легли в основу праздника Хануки.

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Мататьягу (Антон) Самборский в детстве / ©
Мататьягу (Антон) Самборский в детстве

"Мотя жил в нашей семье около 10 лет, а когда стал взрослым, решил жить самостоятельно. Он женился, и в мае этого года у него родилась дочь. Но через неделю после рождения ребенка Мотю призвали в армию. После быстрого курса молодого бойца его сразу направили на передовую", — вспоминал Моше Реувен Асман.

Ранее сообщалось, что погибла медикиня "Госпитальеров" Александра Мулькевич.

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