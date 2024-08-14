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Погибла медик "Госпитальеров" Александра Мулькевич (фото)

Погибла медик "Госпитальеров" Александра Мулькевич (фото)

Александра Мулькевич

На Харьковщине россияне убили госпитальера Александру "Майк" Мулькевич.

В результате атаки российского дрона на авто "Госпитальеров" в Харьковской области погибла 35-летняя медик Александра Мулькевич.

Об этом сообщила на странице в Instagram основатель "Госпитальеров" Яна Зинкевич.

По ее словам, для экипажа это был последний день ротации. По эвакуационной машине медиков-госпитальеров попали из fpv-дрона.

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"Экипаж из трех девушек должен был отработать крайний день своей ротации и уже быть дома со своими семьями. Трое отважных украинок, избравших своей миссией спасение человеческих жизней, самую мирную и самую опасную идею, были вынуждены сменить свои мирные профессии и присоединиться к поддержке украинских Сил обороны. На кровавом счету россиян еще одна оборванная молодая судьба отважной украинки", – говорится в сообщении.

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"Я никогда не встречал человека, которому по силам действительно все! Все наши общие знакомые отзывались о ней как об "универсальном бойце", который никогда не отказывал в помощи, мог выполнить любую работу, любой проект, при этом всегда создавая самый приятный "климат", который только приходилось чувствовать", – рассказывают побратимы о погибшей девушке.

Начальник полиции Харьковщины Сергей Болвинов уточнил, что обстрел произошел в поселке Белый Колодец.

По его словам, взрывом из российского беспилотника задело также ехавший в том же направлении автомобиль гражданских. Там было три человека, которые получили ранения.

Ранее мы писали, как 18-летний военный с Буковины погиб на глазах отца, с которым вместе воевал.

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