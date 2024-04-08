"Где наш папа – вот": Сеть растрогало видео, как девочка бежит обнимать стенд погибшего отца

Девочка узнает погибшего отца на фотографии, прижимается к стенду и говорит, что любит папу.

В Сети появилось трогательное видео, как маленькая девочка бежит к стенду со фотографией погибшего на войне отца. На вопрос "где папа?", ребенок отвечаает – "вот", указывая на фото.

Видео опубликовала супруга погибшего военнослужащего Владимира Петрука Мария в своем Instagram.

Обнимая портрет погибшего защитника, девочка говорит, что играет с папой.

"К этому невозможно привыкнуть. Вы заметили, что когда я спросила, где папа, Златка сразу начала искать солнышко? А как она его обнимает и целует. Говорила, что он играет с ней и спрашивала, почему папа так долго идет к ней. А я просто разрыдалась. Господи, ну где взять сил выдержать такое", – говорится в сообщении жены погибшего защитника.

"Где папа?": трогательное видео с маленькой дочерью погибшего защитника

Как пишет "Свободное радио", военнослужащий Владимир Петрук из Вараша служил в Нацгвардии. С начала полномасштабного вторжения охранял стратегический объект в Ровенской области. Военный погиб при минировании подходов к этому объекту. Одна из мин сдетонировала, унеся жизнь Владимира и еще одного военного.

Последнее общее фото семьи / Фото: Вільне радіо

Раньше мы рассказывали историю многодетного отца шести детей, на фронте потерявшего ногу.

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