"Где наш папа – вот": Сеть растрогало видео, как девочка бежит обнимать стенд погибшего отца

Девочка узнает погибшего отца на фотографии, прижимается к стенду и говорит, что любит папу.
В Сети появилось трогательное видео, как маленькая девочка бежит к стенду со фотографией погибшего на войне отца. На вопрос "где папа?", ребенок отвечаает – "вот", указывая на фото.
Видео опубликовала супруга погибшего военнослужащего Владимира Петрука Мария в своем Instagram.
Обнимая портрет погибшего защитника, девочка говорит, что играет с папой.
"К этому невозможно привыкнуть. Вы заметили, что когда я спросила, где папа, Златка сразу начала искать солнышко? А как она его обнимает и целует. Говорила, что он играет с ней и спрашивала, почему папа так долго идет к ней. А я просто разрыдалась. Господи, ну где взять сил выдержать такое", – говорится в сообщении жены погибшего защитника.
Как пишет "Свободное радио", военнослужащий Владимир Петрук из Вараша служил в Нацгвардии. С начала полномасштабного вторжения охранял стратегический объект в Ровенской области. Военный погиб при минировании подходов к этому объекту. Одна из мин сдетонировала, унеся жизнь Владимира и еще одного военного.
Раньше мы рассказывали историю многодетного отца шести детей, на фронте потерявшего ногу.
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