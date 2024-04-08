Сунак и Макрон обсудили поставки боеприпасов Украине – что известно

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак разговаривал по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном о поставках боеприпасов Украине.

Об этом сообщают на сайте британского правительства.

"О Украине премьер-министр и президент согласились с тем, что сейчас важно активизировать усилия, направленные на то, чтобы лишить Россию победы в ее агрессивной войне против Украины. Они обсудили приоритеты на ближайшие месяцы, в том числе увеличение поставок боеприпасов, беспилотников и средств ПВО для Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении.

Вскоре должна пройти встреча Европейского политического сообщества в Великобритании. Поэтому лидеры обязались работать вместе для проведения успешного саммита, который будет решать ряд общих европейских приоритетов, включая защиту Украины, развитие сотрудничества в сфере искусственного интеллекта и совместные усилия по борьбе с нелегальной миграцией и организованной преступностью.

Напомним, накануне президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал о переговорах главы Минобороны Себастьяна Лекорня с министром Минобороны РФ Сергеем Шойгу. По словам Макрона, переговоры были напряжены. Шойгу попытался обвинить Францию в причастности к теракту в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье.

Читайте также: