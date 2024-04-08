Сунак і Макрон обговорили постачання боєприпасів Україні – що відомо

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак розмовляв телефоном з президентом Франції Емманюелем Макроном щодо постачання боєприпасів Україні.

Про це повідомляють на сайті британського уряду.

"Щодо України прем'єр-міністр і президент погодилися з тим, що наразі важливо активізувати зусилля, спрямовані на те, щоб позбавити Росію перемоги в її агресивній війні проти України. Вони обговорили пріоритети на найближчі місяці, зокрема збільшення поставок боєприпасів, безпілотників і засобів ППО для Збройних сил України", – йдеться в повідомленні.

Невдовзі має відбутися зустріч Європейського політичного співтовариства у Великій Британії. Тож лідери зобов'язалися працювати разом для проведення успішного саміту, який вирішуватиме низку спільних європейських пріоритетів, включно із захистом України, розвитком співробітництва у сфері штучного інтелекту та спільними зусиллями у боротьбі з нелегальною міграцією та організованою злочинністю.

Нагадаємо, напередодні президент Франції Емманюель Макрон розповів про перемовини очільника Міноборони Себастьяна Лекорню з міністром Міноборони РФ Сергієм Шойгу. За словами Макрона, переговори були напружені. Шойгу спробував звинуватити Францію у причетності до теракту в концертній залі "Крокус Сіті Хол" у Підмосков'ї.

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