Війна з Іраном спустошила запаси зброї США: Пентагон назвав приголомшливі цифри

Війна з Іраном створила дефіцит боєприпасів у США / © Associated Press

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США витратили $22,3 млрд на боєприпаси під час військової операції проти Ірану, а масштабне використання зброї вже призвело до стратегічного дефіциту запасів. Загальна вартість операції Epic Fury станом на кінець червня оцінювалася у $33,4 млрд, причому ця сума включає також втрати військової техніки.

Про це пише Business Insider.

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Скільки США витратили на війну з Іраном

Операція Epic Fury розпочалася 28 лютого 2026 року. Згідно зі звітом генерального інспектора Міністерства оборони США, станом на 29 червня її вартість становила $33,4 млрд.

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Із цієї суми $22,3 млрд припадали саме на використані боєприпаси. Ще $3,7 млрд становили втрати військового обладнання, а решта — накопичені додаткові витрати, пов’язані з операцією.

Оцінка вартості боєприпасів базувалася на витратах на їхнє відновлення. Тобто йдеться не лише про ціну вже використаної зброї, а й про те, скільки коштуватиме повернення американських запасів до необхідного рівня.

США зіткнулися з дефіцитом боєприпасів

У звіті прямо зазначено, що витрати боєприпасів під час операції призвели до стратегічного дефіциту запасів та виявили проблеми у виробничій базі, які ускладнюють їхнє поповнення.

Пентагон уже працює над пришвидшенням закупівель і скороченням термінів виробництва. Також американські військові планують накопичувати критично важливі матеріали, компоненти та самі боєприпаси, щоб швидше реагувати на майбутні конфлікти.

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Проблема полягає не лише в грошах. Серед вузьких місць називають виробництво твердопаливних ракетних двигунів, доступність високоякісних вибухових речовин і пропелентів, а також нестачу кваліфікованих працівників у виробництві.

Яку зброю США використали проти Ірану

За перші тижні конфлікту американські сили завдали ударів по понад 13 тисячах іранських цілей. Для цього застосовували дорогі ракети, які запускали з винищувачів, військових кораблів і наземних пускових установок.

Водночас значну кількість боєприпасів американські сили витратили на оборону від іранських ракет і безпілотників. Зокрема, йдеться про перехоплювачі систем THAAD і Patriot, кожен із яких коштує мільйони доларів.

Ще у травні Center for Strategic and International Studies оцінював, що США вже використали тисячі крилатих ракет та ракет-перехоплювачів. За оцінкою експертів, для деяких типів озброєння, зокрема ракет Tomahawk і окремих перехоплювачів, повернення запасів до довоєнного рівня може зайняти роки.

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Чи вистачить США зброї для нової війни

Високі темпи використання боєприпасів викликали питання щодо здатності США одночасно підтримувати поточні операції та бути готовими до потенційного великого конфлікту з противником рівня Китаю чи Росії.

Особливе занепокоєння стосується далекобійної зброї та озброєння, яке застосовується з безпечної відстані. За оцінкою експертів, проблему недостатніх запасів американські аналітики фіксували ще до початку війни з Іраном, а операція Epic Fury лише посилила її.

Водночас у Білому домі та Пентагоні раніше неодноразово заперечували повідомлення про дефіцит боєприпасів. Командувач Центрального командування США адмірал Бред Купер заявляв, що не стурбований станом запасів і що американські сили готові до будь-якого розвитку подій.

США втратили мільярди доларів техніки

Звіт також зафіксував $3,7 млрд втрат військового обладнання. Під час бойових дій були пошкоджені або знищені десятки американських літаків, зокрема винищувачі, літаки-заправники, бойові безпілотники та гелікоптери.

Частина техніки була уражена іранським вогнем на військових базах, інша — під час бойових вильотів. Деякі втрати сталися внаслідок дружнього вогню.

При цьому оцінка у $33,4 млрд стосується лише періоду до кінця червня і не є остаточним рахунком війни. Вона також не охоплює майбутні витрати на відновлення всіх пошкоджених об’єктів та повернення американських запасів озброєнь до попереднього рівня.

Нагадаємо, Пентагон шукає дешеву зброю для масового знищення дронів. США прагнуть вирішити проблему використання багатомільйонних ракет для знищення значно дешевших боєприпасів, які застосовують Іран і Росія.

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