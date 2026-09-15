Не холодильник і не шкарпетка: де зберігати часник, щоб він не псувався місяцями

Покладіть часник у банку — і він довше залишатиметься свіжим / © Freepik

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Часник добре зберігається протягом тривалого часу, якщо його головки перед закладанням правильно висушені, а місце для зберігання сухе, темне та добре вентильоване. Один із простих домашніх способів — покласти неочищені головки в суху скляну банку, але не закривати її герметично.

Про це пише Ofeminin.

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Який часник підходить для тривалого зберігання

Передусім варто перебрати врожай або куплений часник. Для тривалого зберігання підходять лише тверді, здорові головки із сухою, неушкодженою лушпайкою.

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М’які, вологі, пошкоджені або вже потемнілі головки краще використати найближчим часом. Якщо покласти їх разом із хорошими, одна зіпсована головка може стати джерелом проблем для всього запасу.

Важливий етап — просушування. Часник не варто одразу складати на тривале зберігання, якщо його лушпайка ще волога: зайва волога створює сприятливі умови для плісняви та гниття.

Навіщо потрібна скляна банка

Для цього способу знадобляться чисті та абсолютно сухі скляні банки. Головки часнику кладуть усередину цілими й неочищеними, майже до верху, але не варто сильно їх утрамбовувати.

Найважливіший момент — не закривати банку герметичною кришкою. Замість неї можна використати кілька шарів марлі, закріпивши їх гумкою.

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Так повітря циркулюватиме всередині, а зайва волога не накопичуватиметься. Саме волога часто стає причиною того, що часник починає псуватися, вкриватися пліснявою або втрачати щільність.

Де тримати банку з часником

Банку найкраще поставити в сухе, темне та прохолодне місце — наприклад, у кухонну шафу або комору. Вона має стояти подалі від плити, батареї, інших джерел тепла та прямих сонячних променів.

Як пише Blikk, стабільна температура та низька вологість допомагають часнику довше залишатися твердим і свіжим та не давати зелених паростків.

Часнику потрібна вентиляція, тому не варто ховати банку в герметичну шафу без доступу повітря або ставити її в місце з високою вологістю. Поруч із раковиною чи над плитою для такого запасу також не найкраще місце.

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Часник потрібно періодично перевіряти

Навіть якщо всі умови здаються правильними, запас час від часу потрібно оглядати. Приблизно раз на кілька тижнів варто перевіряти головки та відразу забирати ті, що стали м’якими або змінили колір.

Не варто чекати, поки зіпсується весь запас. Окремі головки можуть псуватися швидше за інші через мікропошкодження, які не завжди помітні під час першого огляду.

Ще одна ознака, яку легко помітити, — зелені паростки. Вони не обов’язково означають, що часник зіпсувався, але свідчать про те, що головка вийшла зі стану спокою і її краще використати найближчим часом.

Загалом головний принцип простий: для тривалого зберігання часнику потрібні сухість, темрява, прохолода та циркуляція повітря. А скляна банка з марлею може стати зручним домашнім варіантом, якщо дотримуватися цих умов.

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