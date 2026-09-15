"Дефіцит треба закрити": Зеленський закликав Раду підтримати сім законопроєктів заради мільярдів

Володимир Зеленський / © Офіс президента України

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Цього тижня Верховна Рада має розглянути важливі законопроєкти, щоб Україна змогла отримати мільярди доларів від партнерів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

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За словами глави держави, до порядку денного включено сім законопроєктів. Більшість із них подані на перше читання. Проте кожен із них має критичне значення для покриття дефіциту державного бюджету.

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Володимир Зеленський наголосив, що ці законопроєкти мають державне значення і стосуються кожного громадянина, а не окремих політичних сил чи осіб. За словами президента, ухвалення цих рішень може бути складним і непопулярним. Проте зараз це необхідно для забезпечення потреб оборони та збереження стійкості України, яка є важливішою за будь-які партійні інтереси чи піар.

«Дефіцит треба закрити. Це мільярди доларів, які Україні можуть принести саме позитивні голосування. Я прошу усіх в нашій державі бути однаково результативними заради України», — підсумував Володимир Зеленський.

Дефіцит у бюджеті України — останні новини

Нагадаємо, під час виступу у Верховній Раді 1 вересня прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що уряд переходить у режим жорсткої економії.

В державному бюджеті України бракує майже трильйона гривень навіть на нинішні виплати військовослужбовцям.

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А у понеділок, 14 вересня, прем’єр-міністр Корецький заявив, що ситуація з державними фінансами України близька до критичної.

Також в Україні фінансуватимуть лише три ключові напрямки — соціальні виплати, зарплати бюджетникам та утримання ЗСУ.

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