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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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479
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"Дефіцит треба закрити": Зеленський закликав Раду підтримати сім законопроєктів заради мільярдів

Володимир Зеленський назвав сім законопроєктів, які має ухвалити Верховна Рада.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Цього тижня Верховна Рада має розглянути важливі законопроєкти, щоб Україна змогла отримати мільярди доларів від партнерів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

За словами глави держави, до порядку денного включено сім законопроєктів. Більшість із них подані на перше читання. Проте кожен із них має критичне значення для покриття дефіциту державного бюджету.

Володимир Зеленський наголосив, що ці законопроєкти мають державне значення і стосуються кожного громадянина, а не окремих політичних сил чи осіб. За словами президента, ухвалення цих рішень може бути складним і непопулярним. Проте зараз це необхідно для забезпечення потреб оборони та збереження стійкості України, яка є важливішою за будь-які партійні інтереси чи піар.

«Дефіцит треба закрити. Це мільярди доларів, які Україні можуть принести саме позитивні голосування. Я прошу усіх в нашій державі бути однаково результативними заради України», — підсумував Володимир Зеленський.

Дефіцит у бюджеті України — останні новини

Нагадаємо, під час виступу у Верховній Раді 1 вересня прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що уряд переходить у режим жорсткої економії.

В державному бюджеті України бракує майже трильйона гривень навіть на нинішні виплати військовослужбовцям.

А у понеділок, 14 вересня, прем’єр-міністр Корецький заявив, що ситуація з державними фінансами України близька до критичної.

Також в Україні фінансуватимуть лише три ключові напрямки — соціальні виплати, зарплати бюджетникам та утримання ЗСУ.

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