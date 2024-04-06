Завтра французьких солдатів в Україні не буде: нардеп – про заяви Макрона

Регулярної армії Франції не варто очікувати в Україні вже завтра.

Про це у інтерв'ю "Еспресо" заявив заступник голови Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв та пояснив причину.

Відповідаючи на запитання, чи є заява президента Франції Емманюеля Макрона політичним ходом і чи матиме наслідки у майбутньому, нардеп сказав: "Я думаю, що зарано надавати оцінку. Дійсно, у президента Макрона багато ідей, ініціатив за останні роки, ми бачили, що не всі вони доходять до практичної реалізації, але дуже важливо те, що взагалі почалися такі розмови, взагалі підняли на рівень дискусії це питання, яке в принципі не розглядалося ще рік тому: як це так ми будемо посилати свої війська в Україну".

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Чернєв наголосив, що можливе прийняття рішення щодо надання військової допомоги саме регулярною армією Франції змінить підходи цієї війни.

"Добре, що це почалося і ця дискусія, я ж кажу, ще далека від її практичної реалізації. Звісно, що в тому числі Макрон це використовує для внутрішнього свого просування і всередині країни, і як лідера (заявка на лідерство в Європі). Тому що зараз Німеччина втратила своє лідерство після того, як пішла Меркель. Британія наче й не дуже в Європі, тому що вона вийшла з ЄС і в неї інші інтереси. Тут Макрон намагається все ж таки взяти лідерство всередині Європи в тому числі й ось такими заявами", – зазначив він.

За словами нардепа, дуже показово, що деякі країни відреагували, що вони не виключають також такого розвитку подій і такого роду допомоги для України.

"Але знову ж таки, не будемо обманюватися – завтра французьких солдатів в Україні не буде", – резюмував Чернєв.

Нагадаємо, заява Макрона про можливе відправлення військ на територію України здійняла неабиякий галас в інформаційному просторі. Президента Франції критикували, але раптом ця риторика змінилася. Ще одна країна НАТО підтримала можливе відправлення військ до України. Цю важливу заяву слідом за Макроном зробили у Фінляндії. Міністерка закордонних справ країни Еліна Валтонен наголосила, що виключати такий сценарій просто неможливо, хоча наразі відправляти нікого не потрібно.

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