Прифронтові країни НАТО підтримують ідею Макрона про введення військ до України - FT

Все більше країн НАТО підтримують ідею французького президента Еммануеля Макрона про введення військ до України. Зокрема, у Фінляндії вважають, що потрібно "змусити Росію здогадуватися про межі західної підтримки Києва".

Про це пише видання Financial Times.

"Зараз не час відправляти солдат на землю (до України - ред.), і ми навіть не хочемо це обговорювати на цьому етапі. Але в довгостроковій перспективі ми, звичайно, не повинні нічого виключати", - сказала міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен.

Автори видання вважають, що "зауваження Валтонена, які повторюють лідери та офіційні особи в країнах Балтії, підкреслюють, що "Макрон знайшов прихильність передових членів НАТО".

"Навіщо нам, особливо не знаючи, куди заведе ця війна і що буде далі, розкривати всі свої карти? Я справді не знаю цього", - додала Валтонен.

Також схвально відгукнулася про спробу Макрона створити "стратегічну двозначність" прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що втручання Макрона "трохи розбудило лідерів Європи - замість того, щоб ввести війська на землю, безпечніше відправити зброю та гроші" в Україну.

У FT зауважують, що Фінляндія та країни Балтії також об’єднуються "навколо традиційних французьких ідей щодо того, щоб ЄС відігравав більшу роль у спільних військових закупівлях та співпраці у сфері оборонної промисловості, маючи на це підтримку бюджет. Однак країни Балтії залишаються скептичними щодо посилення ролі ЄС в обороні за рахунок НАТО, незважаючи на сумніви щодо прихильності США альянсу, якщо Дональд Трамп повернеться в Білий дім".

Нагадаємо, раніше ми публікували матеріал, які країни НАТО і коли готові ввести свої війська до України.

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